Восемь человек пострадали в двух массовых ДТП на трассе в ХМАО

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Ханты-Мансийск, 1 ноября. На трассе под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе на расстоянии 150 метров друг от друга произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей. Как говорится в сообщении на сайте местной администрации, в результате случившегося пострадали восемь человек.

Как стало известно, столкновение бензовоза, рейсового автобуса и легковушки произошло на 700-м км федерального участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пыть-Яха. Чуть позже произошло ДТП с участием еще четырех машин, в том числе микроавтобуса.

По словам главы города Олега Ковалевского, в медучреждения обратились восемь горожан, все они получили травмы легкой степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае в результате аварии погиб водитель иномарки.