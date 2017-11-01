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Украина
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Происшествия
Восемь человек пострадали в двух массовых ДТП на трассе в ХМАО
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    Восемь человек пострадали в двух массовых ДТП на трассе в ХМАО

    18:29  1 Ноября 2017
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    Восемь человек пострадали в двух массовых ДТП на трассе в ХМАО

    Ханты-Мансийск, 1 ноября. На трассе под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе на расстоянии 150 метров друг от друга произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей. Как говорится в сообщении на сайте местной администрации, в результате случившегося пострадали восемь человек.

    Как стало известно, столкновение бензовоза, рейсового автобуса и легковушки произошло на 700-м км федерального участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пыть-Яха. Чуть позже произошло ДТП с участием еще четырех машин, в том числе микроавтобуса.

    По словам главы города Олега Ковалевского, в медучреждения обратились восемь горожан, все они получили травмы легкой степени тяжести.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае в результате аварии погиб водитель иномарки.

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #хмао
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