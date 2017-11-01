Сирия новости 1 ноября 19.30: три бойца SDF погибло при взрыве в Ракке, в Алеппо боевики «Ан-Нусры» пытались ликвидировать командира «Ахрар аш-Шам»

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Сирия, 1 ноября. Три бойца SDF погибло при взрыве мины ИГ1 в Ракке, в Алеппо боевики «Тахрир аш-Шам» пытались ликвидировать командира «Ахрар аш-Шам», в Мосуле прогремело два взрыва. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ в окрестностях Абу Кемаля, бомбят позиции ИГ и «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков в Дамаске и Хаме, под прикрытием ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю.

«Исламское государство»: ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: пыталась ликвидировать командира «Ахрар аш-Шам» в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: потеряли трех бойцов при взрыве мины ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальных военизированных формирований в районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск. О боевом вылете сирийской авиации пишет один из местных источников в социальной сети Twitter (@damv011).

Жители поселения Аль-Рхебе получили гуманитарную помощь от Красного полумесяца, передает Almanar News. По данным информационного агентства, гуманитарный груз содержал продукты, предметы первой необходимости, лекарственные препараты и школьные принадлежности.

Провинция Алеппо

Оппозиционный источник в провинции Алеппо сообщает в своем микроблоге в Twitter (@atif781Osman), что радикалы «Джебхат ан-Нусры»1 пытались ликвидировать командира группировки «Ахрар аш-Шам» Абу Салех Талхана. Боевики обстреляли машину главаря антиправительственного формирования на западе региона. По данным автора публикации, командир «Ахрар аш-Шам» получил ранения.

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) при выполнении работ по разминированию окрестностей деревни Ум Адас обнаружили несколько десятков взрывных устройств итальянского производства, заложенных боевиками. Военный источник в Twitter (@elmahwar) отмечает, что найденные мины начинены взрывным веществом C-4, которое намного мощнее тротила.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов «Исламского государства»1 в районе стратегического города Абу Кемаль, расположенного на сирийско-иракской границе. Об этом сообщает один из источников в социальной сети Twitter (@SputnikInt).

Также укрепрайоны ИГИЛ1 бомбардировал иранский беспилотник, передает военный канал в Telegram (@C_Military1). Ракетно-бомбовые удары были нанесены по окрестностям дороги, соединяющей Абу Кемаль и насосную станцию Т-2, от которой в направлении стратегического населенного пункта движется сирийская армия. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) находится на расстоянии 53 километров от Абу Кемаля.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжаются бои между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Almanar News пишет, что в результате столкновения в окрестностях деревни Сахм аль-Джаулян был нейтрализован один боевик «свободной армии».

Ранее сообщалось, что неизвестные боевики ликвидировали командира ССА прямо у него дома. Также в подконтрольном «свободной армии» городе Нава произошел взрыв, в результате которого пострадало два мирных жителя. Местные источники полагают, что взрывное устройство было установлено радикалами ИГИЛ.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка взорвалась мина, заложенная при отступлении террористами «Исламского государства». По данным местного Twitter-канала (@soheb1199), инцидент произошел в районе парка Аль-Рашид в историческом центре города. В результате взрыва погибло трое бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

Ранее сообщалось, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) эвакуировали из Ракки несколько десятков террористов «Исламского государства». По информации местных источников, курды вывезли с территорий провинций Ракка и Дейр эз-Зор порядка 127 семей радикальных исламистов.

Провинция Хама

ВКС РФ и сирийские ВВС наносят удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» и радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» на востоке провинции Хама. Местный источник в социальной сети Twitter (@SyriaRevoluti) пишет, что сирийские вертолеты бомбардируют укрепрайоны боевиков в деревнях Аль-Рухжан и Аль-Шакузия. Российская авиация нанесла ряд ударов по зонам дислокации радикальных исламистов в районах поселений Аль-Зафирия и Жанат. Об этом пишет Twitter-канал (@SyNzarr).

Ранее сообщалось, что боевики «Тахрир аш-Шам» отступают с занятых ранее территорий под натиском атак Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемой с воздуха ВКС РФ.

Ирак

В районе Баб Жадид города Мосул сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в одном из зданий террористами «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News пишет, что в результате инцидента пострадало четыре мирных жителя.

Еще один взрыв произошел в районе Аль-Тавра на западе Мосула, передает Iraqi News. Причиной происшествия также стало СВУ, заложенное исламистами в жилом доме. В результате инцидента погибла семья из девяти человек, только что вернувшаяся из лагеря беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)