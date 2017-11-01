Более половины американцев считают, что США переживают худшие времена

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Вашингтон, 1 ноября. Большинство американцев считают, что США переживают худшие времена на их памяти. Об этом свидетельствует опрос Американской ассоциации психологов.

Согласно данным исследования, 59 % попрошенных выражают обеспокоенность положением дел в США, среди этих людей представители разных поколений, в их числе пережившие войну во Вьетнаме и Карибский кризис.

Около 63% американцев опасаются за свое будущее. Кроме того, 62% выражают обеспокоенность своим финансовым положение, 61% опрошенных опасаются потерять работу. Около 59% американцев обеспокоены социальным расколом. Порядка 43% опрошенных назвали катастрофической ситуацию в здравоохранении.

Около 30% респондентов назвали в качестве причин для волнения ситуацию в экономике, вопрос о доверии властям, преступность. В опросе приняли участие 3,44 тысячи жителей США в возрасте старше 18 лет.