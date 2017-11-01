Путин встретился с духовным лидером Ирана

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Тегеран, 1 ноября. Президент России Владимир Путин встретился с духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи.

Встреча российского президента с духовным лидером Ирана состоялась после переговоров Путина с главой государства Хасаном Роухани во дворце Саадабад.

Это третий по счету визит российского лидера в Иран за последние 10 лет. Ранее Путин посещал это государство в 2015 и в 2007 годах.

Основными темами переговоров президента России и руководства Ирана станут актуальные вопросы международной повести дня, в частности ситуация в Сирии. Кроме того, стороны намерены обсудить Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, выходом из которой угрожает президент США Дональд Трамп.

Ранее в МИД РФ отметили, что в настоящее время необходимо понять, означает ли заявление лидера США по Ирану отказ Вашингтона от выполнения СВПД.