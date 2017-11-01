Курды отмечают годовщину боев за Кобани

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Африн, 1 ноября. Бойцы курдского ополчения отмечают день памяти боев за кантон Кобани.

«Отряды народной самообороны» (YPG) 1 ноября отмечают день памяти боев за один из курдских городов на территории Сирийской арабской республики. Кобани расположен к северу от Алеппо, долгое время он находился под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Курды смогли отстоять у исламистов этот населенный пункт. Отмечается, что в 2014 году в ходе одного из столкновений с террористами боец женского отряда YPG Арин Миркан ценой собственной жизни смогла остановить наступление «Халифата» и уничтожить нескольких игиловцев. Курды подчеркивают, что отвага женщин-бойцов была одним из решающих факторов в победе над «Исламским государством»1.

YPJ fighters are the symbol of the Kobane battle and the IS defeat is due to the women fighting spirit and sacrifice spirit#WorldKobaneDay pic.twitter.com/QCouLnnbLy — CLAUDIA (@ClaudiaAlMina) November 1, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.