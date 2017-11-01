Песков опроверг слухи о возможной поездке Путина в Саудовскую Аравию после визита в Иран

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Москва, 1 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещать Саудовскую Аравию после своего визита в Иран. Об этом журналистам рассказал в среду официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Это не так», — прокомментировал пресс-секретарь вопрос о возможности приезда главы государства в Эр-Рияд.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Российский политик также поблагодарил своего коллегу за усилия по организации переговоров между Москвой, Тегераном и Баку.

Согласно предварительным данным, лидеры трех стран планируют обсудить взаимодействие в области борьбы с терроризмом и наркоторговлей, а также сотрудничество в культурной и экономической сферах деятельности.