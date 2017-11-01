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Украина
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Политика
Песков опроверг слухи о возможной поездке Путина в Саудовскую Аравию после визита в Иран
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    Песков опроверг слухи о возможной поездке Путина в Саудовскую Аравию после визита в Иран

    18:24  1 Ноября 2017
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    Песков опроверг слухи о возможной поездке Путина в Саудовскую Аравию после визита в Иран

    Москва, 1 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует посещать Саудовскую Аравию после своего визита в Иран. Об этом журналистам рассказал в среду официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Это не так», — прокомментировал пресс-секретарь вопрос о возможности приезда главы государства в Эр-Рияд.

    Напомним, ранее стало известно о том, что глава России Владимир Владимирович Путин провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Российский политик также поблагодарил своего коллегу за усилия по организации переговоров между Москвой, Тегераном и Баку.

    Согласно предварительным данным, лидеры трех стран планируют обсудить взаимодействие в области борьбы с терроризмом и наркоторговлей, а также сотрудничество в культурной и экономической сферах деятельности.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #песков
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