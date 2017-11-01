В Крыму восстановили поврежденные газопроводы

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Москва, 1 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что повреждения на двух газопроводах в республике устранены.

«Аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе газораспределительных станций населенных пунктов Южного берега Крыма завершены», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в настоящее время ведутся работы по пуску газа на котельные и в жилой фонд, уже в ближайшие часы крымчане смогут пользоваться им.

Аксенов также поблагодарил коммунальные службы за оперативность и профессионализм.

Напомним, что в двух крымских газопроводах, которые были выведены из строя 31 октября и 1 ноября, обнаружены сквозные механические повреждения.

Накануне Аксенов не исключил возможного энергодефицита на полуострове грядущей зимой, однако угрозы для жилого фонда, по его словам, нет.