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В Крыму восстановили поврежденные газопроводы
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    В Крыму восстановили поврежденные газопроводы

    18:07  1 Ноября 2017
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    В Крыму восстановили поврежденные газопроводы

    Москва, 1 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что повреждения на двух газопроводах в республике устранены.

    «Аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе газораспределительных станций населенных пунктов Южного берега Крыма завершены», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

    По его словам, в настоящее время ведутся работы по пуску газа на котельные и в жилой фонд, уже в ближайшие часы крымчане смогут пользоваться им.

    Аксенов также поблагодарил коммунальные службы за оперативность и профессионализм.

    Напомним, что в двух крымских газопроводах, которые были выведены из строя 31 октября и 1 ноября, обнаружены сквозные механические повреждения.

    Накануне Аксенов не исключил возможного энергодефицита на полуострове грядущей зимой, однако угрозы для жилого фонда, по его словам, нет.

    Автор: Тимур Румянцев
    #крым #аксенов #газ
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