Главные новости 1 ноября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 1 ноября.

Известный киевский тележурналист Вячеслав Пиховшек в знак протеста против введенных властями языковых квот ведет эфиры на телеканале NewsOne на русском языке. Киевский журналист перешел на русский язык в эфире в знак протеста.

В Конгрессе США потребовали от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и государственного секретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где же власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР.

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон заявила, что считает полуостров Крым российской территорией. Екатерина Гордон: Крым — наш, все остальное — досужий треп.

Украинский журналист Юрий Кот назвал задачи, которые США поставили перед президентом Украины Петром Порошенко. Украинский журналист назвал три задачи, которые США поставили перед Порошенко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством Амины Окуевой стоят украинские спецслужбы. Кадыров об убийстве Окуевой: Украинские спецслужбы решили пристрелить трех зайцев.

Сегодня в Сети: теракт в Нью-Йорке, Украина внесла в ООН резолюцию по Крыму, Пентагон попытался оправдаться за сбор биоматериала россиян. Сегодня в Сети: теракт в Нью-Йорке, Крым обсудят в ООН, Пентагон покупал биоматериалы из РФ.

По словам режиссера, в настоящее время лишь Россия и Китай способны противостоять гегемонии «трех толстяков» — мирового капитала. Кончаловский дал ясный ответ на «проверочный» вопрос Быкова о Крыме.

Выбор россиян для сбора биоматериала не был преднамеренным, объяснил представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США. Пентагон объяснил, с какой целью собирал биоматериал россиян.

Цены на смартфоны Samsung Galaxy S8 в России резко упали. Об этом рассказали зарубежные эксперты журналистам. Эксперты рассказали о причинах резкого обвала цен на Samsung Galaxy S8.