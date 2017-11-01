Брянский велосипедист до смерти избил водителя-лихача

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Брянск, 1 ноября. Велосипедист жестоко избил водителя, который напугал его, проехав максимально близко. Инцидент произошел в городе Новозыбков Брянской области.

Спустя несколько часов, водитель скончался в больнице. Позже 28-летний велосипедист заявил, что машина едва не сбила его, совершив опасный маневр. Тогда обвиняемый решил выследить своего обидчика и отомстить ему.

Как сообщает «Ридус», правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый арестован по решению суда.