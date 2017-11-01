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Украина
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Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на озере Аргази в Челябинской области
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    Лодка с пятью пассажирами перевернулась на озере Аргази в Челябинской области

    18:00  1 Ноября 2017
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    Лодка с пятью пассажирами перевернулась на озере Аргази в Челябинской области

    Челябинск, 1 ноября. В Челябинской области на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась лодка. На ее боту было пять человек.

    Инцидент произошел днем в среду. Среди пассажиров дюралевой лодки детей не было, количество пострадавших уточняется, сообщает МЧС РФ по Челябинской области. На озеро были направлены сотрудники пожарно-спасательных частей, поисково-спасательные отряды, оперативная группа МЧС и специалисты с водолазным оборудованием.

    Предположительно, есть погибшие. В настоящий момент на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

    Период навигации на водоемах в Челябинской области официально завершился 15 октября.

    Автор: Алексей Громов
    #лодка #челябинск #аргази
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