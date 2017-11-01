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МГБ ДНР ответило СБУ на обвинение в организации теракта
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    МГБ ДНР ответило СБУ на обвинение в организации теракта

    17:59  1 Ноября 2017
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    МГБ ДНР ответило СБУ на обвинение в организации теракта

    Донецк, 1 ноября. Министерство государственной безопасности Донецкой народной республики выступило с официальным опровержением причастности задержанной СБУ Юлии Прасоловой к службе в органах безопасности ДНР.

    Накануне Служба безопасности Украины отчиталась о проведении операции по задержанию в Одессе Юлии Прасоловой. Глава украинской спецслужбы Василий Грицак заявил украинским СМИ о причастности задержанной к взрыву автомобиля в Мариуполе 31 марта, в результате которого погиб сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. Также Грицак заявил о ее причастности к службе в органах государственной безопасности ДНР.

    МГБ ДНР выступило с официальным заявлением, в котором опровергло отношение Прасоловой к спецслужбам республики. В ведомстве подчеркнули, что обвинения в причастности МГБ ДНР к убийству полковника Хараберюша являются надуманными и не соответствуют действительности.

    «МГБ ДНР в очередной раз заявляет, что не использует методы террора, тем более на своей территории, в отличие от «коллег» из украинских спецслужб, чьи диверсанты-террористы не так давно были задержаны после покушения на высокопоставленного чиновника ДНР»,  — говорится в заявлении ведомства.

    МГБ ДНР ответило СБУ на обвинение в организации теракта

    Что касается самих инцидентов, практически ежедневно происходящих на Украине, представители ДНР убеждены, что украинская сторона заняла удобную для себя позицию, обвиняя ЛДНР и РФ во всех резонансных преступлениях.

    Также в министерстве госбезопасности ДНР отметили, что причину преступлений и иных происшествий, Киев должен искать на почве внутриполитических, экономических и криминальных конфликтов, связанных с переделом сфер влияния.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #украина #взрыв #теракт #мгб #сбу #опровержение #прасолова
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