Путин и Алиев подтвердили стратегический характер отношений Москвы и Баку

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Тегеран, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Тегеране перед проведением трехстороннего саммита с участием иранского лидера Хасана Роухани.

Глава государства Владимир Путин находится с визитом в Тегеране. Здесь он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Баку находятся в постоянном контакте.

«Это естественно, потому что отношения между нашими государствами носят особый характер и, безусловно, это характер стратегического партнерства», — заявил Путин.

Президент России отметил рост товарооборота с Азербайджаном, он увеличился почти на 62%.

«Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с Вами в двустороннем формате», — отметил глава государства РФ.

По словам Алиева, каждая встреча с российским руководством является положительным импульсом для развития двусторонних отношений, что говорит об интересе бизнес-кругов РФ и Азербайджана. Он также подчеркнул стратегический характер отношений с Москвой.