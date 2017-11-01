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Экономика
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Политика
Путин и Алиев подтвердили стратегический характер отношений Москвы и Баку
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    Путин и Алиев подтвердили стратегический характер отношений Москвы и Баку

    22:00  1 Ноября 2017
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    Путин и Алиев подтвердили стратегический характер отношений Москвы и Баку

    Тегеран, 1 ноября. Президент РФ Владимир Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Тегеране перед проведением трехстороннего саммита с участием иранского лидера Хасана Роухани.

    Глава государства Владимир Путин находится с визитом в Тегеране. Здесь он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Баку находятся в постоянном контакте. 

    «Это естественно, потому что отношения между нашими государствами носят особый характер и, безусловно, это характер стратегического партнерства», — заявил Путин. 

    Путин и Алиев подтвердили стратегический характер отношений Москвы и Баку

    Президент России отметил рост товарооборота с Азербайджаном, он увеличился почти на 62%. 

    «Мы работаем и по другим направлениям, постоянно консультируемся по региональной проблематике, очень рад возможности увидеться с Вами в двустороннем формате», — отметил глава государства РФ.

    По словам Алиева, каждая встреча с российским руководством является положительным импульсом для развития двусторонних отношений, что говорит об интересе бизнес-кругов РФ и Азербайджана. Он также подчеркнул стратегический характер отношений с Москвой. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #иран #азербайджан #роухани #алиев
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