Западные СМИ предпочитают молчать о гуманитарной деятельности ВС РФ в Сирии 30 октября в пригород сирийской столицы Восточную Гуту прибыл гуманитарный конвой по линии ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Он привез крупную партию медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости. Информационные агентства, такие как ВВС и АВС, осветили это событие в следующем ключе. Оказывается, благодаря односторонним усилиям сотрудников ООН и Красного Полумесяца жители Восточной Гуты впервые за долгий срок смогли получить гуманитарную помощь. Ни одно из западных СМИ не упомянуло , что договоренность с боевиками о прохождении данного конвоя была достигнута российскими специалистами. Колонна проследовала в подконтрольную боевикам зону под российские гарантии безопасности. Охраняли сотрудников ООН российские офицеры.

Саакашвили заявил о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине Михаил Саакашвили Бывший глава Одесской области и экс-лидер Грузии заявил о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине. Саакашвили также выразил уверенность в том, что его не могут арестовать на территории Украины, пишут украинские СМИ. «Это абсолютная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни сил, ни исполнителей. Сегодня на Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти», — сказал Саакашвили.

Конгресс США намерен узнать, где КНДР берет компоненты для баллистических ракет Дэна Коутса и государственного секретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где же власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Проект закона подготовили и внесли на днях в два комитета Конгресса США — по разведке и иностранным делам. В Конгрессе США потребовали от директора Национальной разведки СШАи государственного секретарявыяснить, где же власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Проект закона подготовили и внесли на днях в два комитета Конгресса США — по разведке и иностранным делам. «По мнению экспертов, КНДР в сфере ракетной программы сделала поразительные успехи за последние два года», — говорится в законопроекте. Как стало известно ФАН, авторы законопроекта полагают, что КНДР могла договориться о поставках с Украиной. «Северная Корея сделала эти достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника, вероятно, с Украины», — говорится в документе.