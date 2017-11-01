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Украина
Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года

    Западные СМИ не рассказывают о гуманитарной работе российских военных в САР. Саакашвили заявил о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине. Конгресс США намерен узнать, где КНДР берет компоненты для баллистических ракет.
    18:15 1 Ноября 2017
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    Западные СМИ предпочитают молчать о гуманитарной деятельности ВС РФ в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года

    30 октября в пригород сирийской столицы Восточную Гуту прибыл гуманитарный конвой по линии ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Он привез крупную партию медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости.
    Информационные агентства, такие как ВВС и АВС, осветили это событие в следующем ключе. Оказывается, благодаря односторонним усилиям сотрудников ООН и Красного Полумесяца жители Восточной Гуты впервые за долгий срок смогли получить гуманитарную помощь. Ни одно из западных СМИ не упомянуло, что договоренность с боевиками о прохождении данного конвоя была достигнута российскими специалистами. Колонна проследовала в подконтрольную боевикам зону под российские гарантии безопасности. Охраняли сотрудников ООН российские офицеры.
     

    Саакашвили заявил о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине

    Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года

    Бывший глава Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине. Саакашвили также выразил уверенность в том, что его не могут арестовать на территории Украины, пишут украинские СМИ.
    «Это абсолютная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни сил, ни исполнителей. Сегодня на Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти», — сказал Саакашвили.
     

    Конгресс США намерен узнать, где КНДР берет компоненты для баллистических ракет

    Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года

    В Конгрессе США потребовали от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и государственного секретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где же власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Проект закона подготовили и внесли на днях в два комитета Конгресса США — по разведке и иностранным делам.
    «По мнению экспертов, КНДР в сфере ракетной программы сделала поразительные успехи за последние два года», — говорится в законопроекте.
    Как стало известно ФАН, авторы законопроекта полагают, что КНДР могла договориться о поставках с Украиной. «Северная Корея сделала эти достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника, вероятно, с Украины», — говорится в документе.
     

    В Совфеде рассказали, чем обернется для Twitter запрет рекламы RT и Sputnik

    Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года

    Член Совфеда Ольга Ковитиди в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, чем обернется для Твиттер запрет рекламы отечественного телеканала Russia Today и агентства Sputnik.
    «Решение Twitter, связанное с Russia Today и Sputnik — это грубое нарушение 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и его свобод. Кроме того, в соответствии с положениями правового кодекса США, действия Твиттер будет обязан возместить ущерб, который понесли российские компании», — сказала Ковитиди.
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