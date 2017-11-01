Видеодайджест новостей, вечер 1 ноября 2017 года

Западные СМИ предпочитают молчать о гуманитарной деятельности ВС РФ в Сирии
30 октября в пригород сирийской столицы Восточную Гуту прибыл гуманитарный конвой по линии ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Он привез крупную партию медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости.
Информационные агентства, такие как ВВС и АВС, осветили это событие в следующем ключе. Оказывается, благодаря односторонним усилиям сотрудников ООН и Красного Полумесяца жители Восточной Гуты впервые за долгий срок смогли получить гуманитарную помощь. Ни одно из западных СМИ не упомянуло
, что договоренность с боевиками о прохождении данного конвоя была достигнута российскими специалистами. Колонна проследовала в подконтрольную боевикам зону под российские гарантии безопасности. Охраняли сотрудников ООН российские офицеры.
Саакашвили заявил о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине
Бывший глава Одесской области и экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил
о скором обрушении экономики и действующей власти на Украине. Саакашвили также выразил уверенность в том, что его не могут арестовать на территории Украины, пишут украинские СМИ.
«Это абсолютная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни сил, ни исполнителей. Сегодня на Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти», — сказал Саакашвили.
Конгресс США намерен узнать, где КНДР берет компоненты для баллистических ракет
В Конгрессе США потребовали
от директора Национальной разведки США Дэна Коутса
и государственного секретаря Рекса Тиллерсона
выяснить, где же власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Проект закона подготовили и внесли на днях в два комитета Конгресса США — по разведке и иностранным делам.
«По мнению экспертов, КНДР в сфере ракетной программы сделала поразительные успехи за последние два года», — говорится в законопроекте.
Как стало известно ФАН, авторы законопроекта полагают, что КНДР могла договориться о поставках с Украиной. «Северная Корея сделала эти достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника, вероятно, с Украины», — говорится в документе.
В Совфеде рассказали, чем обернется для Twitter запрет рекламы RT и Sputnik
Член Совфеда Ольга Ковитиди
в интервью Федеральному агентству новостей рассказала
, чем обернется для Твиттер запрет рекламы отечественного телеканала Russia Today и агентства Sputnik.
«Решение Twitter, связанное с Russia Today и Sputnik — это грубое нарушение 10-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и его свобод. Кроме того, в соответствии с положениями правового кодекса США, действия Твиттер будет обязан возместить ущерб, который понесли российские компании», — сказала Ковитиди.