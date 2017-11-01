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Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара Ту-22М3 по позициям ИГ в Сирии
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    Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара Ту-22М3 по позициям ИГ в Сирии

    17:56  1 Ноября 2017
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    Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара Ту-22М3 по позициям ИГ в Сирии

    Москва, 1 ноября. Военное ведомство России опубликовало в Сети видеозапись ударов шести бомбардировщиков Ту-22М3 по боевикам «Исламского государства»1 в районе города Абу-Кемаль.

    По сообщению министерства обороны России шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поднялись в воздух с авиабазы на территории РФ и совершили перелет через воздушное пространство Ирана и Ирака. Достигнув сирийской провинции Дейр эз-Зор самолеты нанесли групповой авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Целями ударов стали опорные пункты исламистов и склады боеприпасов. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение всех назначенных объектов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор. Бомбардировщики сопровождались многоцелевыми истребителями Су-30СМ с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщают в военном ведомстве России.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хмеймим #вкс рф #минобороны рф #ту-22м3
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