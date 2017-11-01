Минобороны РФ опубликовало видео авиаудара Ту-22М3 по позициям ИГ в Сирии
Москва, 1 ноября. Военное ведомство России опубликовало в Сети видеозапись ударов шести бомбардировщиков Ту-22М3 по боевикам «Исламского государства»1 в районе города Абу-Кемаль.
По сообщению министерства обороны России шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 поднялись в воздух с авиабазы на территории РФ и совершили перелет через воздушное пространство Ирана и Ирака. Достигнув сирийской провинции Дейр эз-Зор самолеты нанесли групповой авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Целями ударов стали опорные пункты исламистов и склады боеприпасов. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение всех назначенных объектов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор. Бомбардировщики сопровождались многоцелевыми истребителями Су-30СМ с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим». После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщают в военном ведомстве России.
#СИРИЯ Бомбардировщики Ту-22М3 #ВКС РФ нанесли авиаудар по объектам террористов в р-не Абу-Кемаль в пров.Дейр-эз-Зор https://t.co/N6MkA1g9IR pic.twitter.com/8ItRmTQoDa— Минобороны России (@mod_russia) November 1, 2017
1 Организация запрещена на территории РФ.