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Украина
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ярославском НПЗ
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    Один человек погиб при пожаре на ярославском НПЗ

    17:41  1 Ноября 2017
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    Один человек погиб при пожаре на ярославском НПЗ

    Ярославль, 1 ноября. Сильный пожар вспыхнул в среду на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефтьянос», который расположен в Ярославле.  

    «В 16 часов 23 минуты объявлена локализация. В настоящее время происходит горении на площади 6 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавшие», — сообщает региональное управление МЧС России.

    Один человек погиб при пожаре на ярославском НПЗ

    Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар. Что стало причиной возгорания — не уточняется.

    Автор: Геннадий Плющев
    #пожар #жертвы #ярославль #завод #нпз
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