Один человек погиб при пожаре на ярославском НПЗ

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Ярославль, 1 ноября. Сильный пожар вспыхнул в среду на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефтьянос», который расположен в Ярославле.

«В 16 часов 23 минуты объявлена локализация. В настоящее время происходит горении на площади 6 квадратных метров. В результате пожара есть пострадавшие», — сообщает региональное управление МЧС России.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар. Что стало причиной возгорания — не уточняется.