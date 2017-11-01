Кива, не выпуская из рук пистолет, заступился за Авакова в эфире российского ТВ

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В дневном эфире программы «Время покажет» на Первом канале одной из тем стало задержание Александра Авакова — сына главы МВД Украины Арсена Авакова. Авакова-младшего подозревают в коррупционных преступлениях при военных закупках.

«Отдуваться» за эту историю пришлось соратнику Арсена Авакова — полковнику украинского МВД, председателю Социалистической партии Украины Илье Киве, который участвовал в программе по видеосвязи из Киева.

По словам Кивы, несмотря на арест сына, в настоящее время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков находится на своем рабочем месте и выполняет свои обязанности.

«Ситуация с его сыном имеет законные основания — Александра подозревают в растрате бюджетных денег, — отметил Кива. — Эту ситуацию я считаю показателем демократических процессов в нашей стране, когда сына министра внутренних дел могут заподозрить в подобных преступлениях».

По мнению Кивы, в России такое было бы просто невозможно. В ходе разговора ведущий Анатолий Кузичев пошутил, что «высылает спецназ» за Кивой. В ответ Кива показал револьвер со словами: «Я заранее приготовился».

При этом в течение всего выступления Кива перебирал в руке патроны (болезненное пристрастие этого политика к оружию неоднократно становилось темой обсуждений и скандалов).

«У меня простой вопрос, только ответьте честно, — обратился ведущий к Киве. — Вы действительно считаете, что арест сына — это никакой ни подкоп под министра внутренних дел? Это действительно демократические процессы?»

«Да, если говорить всерьез, то внутри нашей страны идут различные политические процессы, и, конечно, мы можем воспринимать подобные нападки на министра-силовика как возможность давления на него и, фактически, получения контроля над одной из силовых структур Украины», — признал Илья Кива.

С чьей именно стороны происходит это давление, Кива предпочел не отвечать, ограничившись общими рассуждениями.

«К сожалению, Украина поделена на олигархические кланы, которые вчера контролировали и экономику, и политику. Эти кланы существуют и сегодня. И, конечно, позиция министра-силовика неудобна тем или иным олигархическим кланам, которые были оторваны от кормушки, и сегодня их лидеры находятся в изгнании. Я не смогу вам назвать фамилии, потому что это слишком большая ответственность. Но министр занял позицию, что перед законом все равны, и если его сын подозревается в преступлениях, то он должен предстать перед судом, и суд вынесет решение о мере наказания», — заявил Кива.

Комментируя выступление Кивы, Анатолий Кузичев процитировал слова Ницше: «Своими врагами надо гордиться» и добавил: «Вот в этом смысле вы, Илья, у меня вызываете огромную симпатию».

«В украинской политике без черного пистолета нельзя — убьют или покалечат», — появился на экране комментарий из Twitter программы «Время покажет», подписанный пользователем Степаном.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в среду Соломенский районный суд Киева изберет меру пресечения сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Александру Авакову уже официально предъявлено обвинение в коррупции в связи с обвинениями в растрате при закупке рюкзаков для украинской нацгвардии.