Студентка уральского педагогического колледжа разделась в клубе за iPhone

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Челябинск, 1 ноября. В одном из ночных клубов города Троицк Челябинской области студентка педагогического колледжа разделась за iPhone 7.

Скандальное видео, зафиксировавшее сделку, выложили в Сеть. На нем видно, что сначала девушка стеснялась, но ради модного гаджета она все-таки сняла с себя практически всю одежду. Однако смартфон, который вручили студентке, оказался дешевым устройством за три тысячи рублей, сообщает Ura.ru.

Кадры из клуба увидели преподаватели колледжа. За поведение, не соответствующее статусу педагога, девушку из учебного заведения отчислили.

Напомним, в октябре студентка педагогического вуза из Нижнего Новгорода также была отчислена из-за распространившегося в Сети скандального видео.