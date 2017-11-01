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Корпорация «Иркут» планирует произвести 1000 МС-21 в ближайшие 20 лет
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    Корпорация «Иркут» планирует произвести 1000 МС-21 в ближайшие 20 лет

    17:54  1 Ноября 2017
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    Корпорация «Иркут» планирует произвести 1000 МС-21 в ближайшие 20 лет

    Москва, 1 ноября. В ближайшие 20 лет авиастроительная корпорация «Иркут» планирует произвести около 1000 самолетов МС-21. Об этом сообщил в среду вице-президент компании по маркетингу и продажам Кирилл Будаев.

    «Пока это 1000 самолетов в ближайшие 20 лет. Безусловно, мы должны отработать, в первую очередь, систему постпродажного обслуживания. Мы должны отработать технологии», — подчеркнул он в кулуарах форума «Крылья будущего».

    Портфель заказов российской корпорации составляет более 300 авиалайнеров. Непосредственно по 175 единицам уже была внесена предоплата.

    «Всего у нас 315 заказов, включая опционы и меморандумы», — цитирует слова топ-менеджера ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно о том, что мексиканская авиакомпания Interjet может приобрести несколько ближне-среднемагистральных самолетов МС-21.

    Автор: Алексей Громов
    #мс-21 #иркут
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