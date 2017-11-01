Ирак зачистил от боевиков ИГ новый участок границы с Сирией

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Багдад, 1 ноября. Армия Ирака продолжает освобождение провинции Анбар от боевиков «Исламского государства»1.

По данным командования ВС Ирака передовым армейским подразделениям и отрядам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ряд населенных пунктов, включая поселение Аль-Убейди, которое расположено в непосредственной близости от оплота «Халифата» Аль-Каим.

Отмечается, что столкновения с игиловцами начались в районе Хасбай к югу от Аль-Каима. На данный момент город окружен с трех направлений. На освобожденных участках границы армейцы возводят укрепления для того, чтобы помешать боевикам проникнуть в Ирак с территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.