Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook
Весь мир
Ирак зачистил от боевиков ИГ новый участок границы с Сирией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак зачистил от боевиков ИГ новый участок границы с Сирией

    17:40  1 Ноября 2017
    47

    Ирак зачистил от боевиков ИГ новый участок границы с Сирией

    Багдад, 1 ноября. Армия Ирака продолжает освобождение провинции Анбар от боевиков «Исламского государства»1.

    По данным командования ВС Ирака передовым армейским подразделениям и отрядам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) ряд населенных пунктов, включая поселение Аль-Убейди, которое расположено в непосредственной близости от оплота «Халифата» Аль-Каим.

    Отмечается, что столкновения с игиловцами начались в районе Хасбай к югу от Аль-Каима. На данный момент город окружен с трех направлений. На освобожденных участках границы армейцы возводят укрепления для того, чтобы помешать боевикам проникнуть в Ирак с территории Сирии.

    Ирак зачистил от боевиков ИГ новый участок границы с Сирией

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #ирак #граница #анбар
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        40
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        3202
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        589
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        444