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Ракка: в городе продолжаются стычки между курдами и боевиками ИГИЛ
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    Ракка: в городе продолжаются стычки между курдами и боевиками ИГИЛ

    17:26  1 Ноября 2017
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    Ракка: в городе продолжаются стычки между курдами и боевиками ИГИЛ

    Ракка, 1 ноября. Боевики «Исламского государства»1 продолжают контролировать несколько кварталов Ракки, сообщают СМИ.

    Местные источники в сирийской провинции Ракка сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) все еще удерживают несколько кварталов города, несмотря на заявление проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) о полном освобождении населенного пункта от террористов.

    Отмечается, что игиловцы совершают дерзкие вылазки и атакуют подразделения курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), однако на общую ситуацию в Ракке это повлиять уже не может, подчеркивает источник.

    Ракка: в городе продолжаются стычки между курдами и боевиками ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #курды #ракка
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