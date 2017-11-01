Ракка: в городе продолжаются стычки между курдами и боевиками ИГИЛ

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Ракка, 1 ноября. Боевики «Исламского государства»1 продолжают контролировать несколько кварталов Ракки, сообщают СМИ.

Местные источники в сирийской провинции Ракка сообщают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) все еще удерживают несколько кварталов города, несмотря на заявление проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) о полном освобождении населенного пункта от террористов.

Отмечается, что игиловцы совершают дерзкие вылазки и атакуют подразделения курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), однако на общую ситуацию в Ракке это повлиять уже не может, подчеркивает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.