Сирия готовится идти на Абу-Кемаль: как российские «Калибры» расчищают путь САА в Дейр эз-Зоре

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Накануне российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила залповый пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, что, по всей вероятности, обеспечило продвижение правительственных войск от станции Т-2 к последнему подконтрольному ИГИЛ1 (запрещено в РФ) крупному городу в Сирии — Абу-Кемалю. По данным источников в социальной сети Twitter, сирийскую армию от крепости «Исламского государства» (запрещено в РФ) сейчас отделяют 53 километра.

new advance by army and allies toward abu kamal pic.twitter.com/hm5UmiexS9 — watanisy (@watanisy) November 1, 2017

По информации российского военного ведомства, ракетным залпом удалось уничтожить пункты управления и склад вооружения боевиков в районе Абу-Кемаля. Также российскими «Калибрами» был уничтожен укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое скопление боевиков. Объективный контроль подтвердил ликвидацию всех целей.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что российскими «Калибрами» были поражены определенные стационарные цели, что должно нарушить логистическую и организационную устойчивость обороноспособности боевиков в направлении Абу-Кемаля:

«Вчерашние удары «Калибрами» носят, скорее, подготовительный характер. То есть на этапе подготовки наступления наносятся удары, которые могут затруднить боевикам нанесение контрмер, связанных с переброской резервов, организацией эффективного сопротивления, и в этом плане точечные удары «Калибров», как и во всех предыдущих крупных наступлениях, например, как это было с Дейр эз-Зором или Ресафой, предвосхищают действия сирийской армии».

Наш собеседник отметил, что, возможно, мы еще увидим подобные удары:

«Возможно, там будут предприняты дополнительные усилия ВКС РФ. Но, опять же, все это пока подготовительные мероприятия. Но само наступление мы, скорее всего, увидим в самом ближайшем будущем».

Как объяснил эксперт, последние пару недель были связаны как с продолжающимся штурмом Дейр эз-Зора, что отвлекает часть сил группировки САА в восточной Сирии, так и с боестолкновениями против подошедших из Ирака резервов боевиков «Исламского госудасртва», что вылилось в целую серию затяжных боев в районе Аль-Маядина к востоку и юго-востоку от города, в которых обе стороны понесли достаточно существенные потери в людях и технике:

«Но боевики постепенно выдыхаются по мере того, как их резервы были перемолоты в этих боях. Сейчас мы наблюдаем, как идет подготовка к переброске резервов САА в Аль-Маядин для наступления вдоль берега Евфрата непосредственно на Абу-Кемаль, а, с другой стороны, мы видим активизацию операции в районе Т-2, после чего также, теоретически, должно последовать наступление вдоль сирийско-иракской границы в направлении Абу-Кемаля, чтобы взять под контроль как город, так и участок границы в этом районе. Если в районе Аль-Маядина действуют сирийские войска при поддержке ВКС РФ, то в районе Т-2 и границы действует сирийская армия и иранские прокси».

Успех операции, по мнению нашего собеседника, зависит от того, насколько качественно будет организовано взаимодействие этих группировок для преодоления тактической обороны боевиков:

«Боевики, активно нанося удары по флангам и осуществляя набеговые операции, пытаются тормозить развитие наступления своих противников, и на данный момент в районе Т-2 им удалось затянуть наступление где-то на полтора месяца, учитывая, что к самому Т-2 проправительственные силы вышли еще в конце августа, но подвижки начались только сейчас».

Наступление из района Аль-Маядина, по словам эксперта, будет зависеть от того, насколько противники будут стремиться к жесткой обороне в районе Евфрата:

«А, с другой стороны, будет ли сирийская армия просто прямолинейно двигаться вдоль реки или же будет искать обходные маневры, используя открытый фланг, через пустыню и отсекать отдельные участки усиления боевиков, просто окружая опорные пункты, оставляя их в тылу для последующей зачистки и продвигаясь непосредственно к главной цели».

Наш собеседник считает, что у боевиков в условиях недостатка тяжелой техники и полного господства ВКС РФ в воздухе, не будет возможности оказывать длительное сопротивление на территориях до Абу-Кемаля:

«В районе же Абу-Кемаля они, по-видимому, будут упираться и, возможно, мы увидим переброску дополнительных резервов из Ирака, поскольку с падением Абу-Кемаля у ИГ1 (запрещено в РФ) просто не останется крупных стратегических пунктов на территории Сирии. То есть можно будет говорить о том, что «Исламское государство» (запрещено в РФ) как государственная структура разгромлено».

Эксперт обратил внимание на то, что сам город Абу-Кемаль не очень сильно укреплен:

«Боевики опираются на сеть подземных коммуникаций в районе города и, учитывая местность, мобильные группы «тачанок» с противотанковыми средствами. Они достаточно эффективно использовали этот метод в 2016-м году, когда ИГ (запрещено в РФ) разбило проамериканскую группировку «Новая сирийская армия», попытавшейся тогда захватить Абу-Кемаль. И в тот раз тактическая оборона боевиков достаточно хорошо себя показала. «Новая сирийская армия» понесла достаточно серьезные потери в живой силе. Естественно, этот опыт учитывается российскими военными, которые помогают сирийцам в предполагаемой операции по взятию Абу-Кемаля, и, скорее всего ими были сделаны определенные выводы из данной ситуации. Соответственно, я думаю, что в ближайшие несколько недель правительственные силы продвинутся до Абу-Кемаля, и, опять же, не будут брать город в лоб, а, как было в случае с Аль-Маядином, сначала будет проводиться операция по окружению города, а потом уже зачистка».

1 Организация запрещена на территории РФ.