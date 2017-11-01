В Госдуме призвали защитить русских за границей

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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поручил усилить контроль на границе с Россией и обеспечить на Украине усиленный антитеррористический режим. Поводом, по словам Турчинова, стала «активизация российских спецслужб», которые якобы «пытаются дестабилизировать украинское общество».

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин подчеркнул, что именно власти Украины дестабилизируют ситуацию в обществе. Он также добавил, что России пора вмешаться в происходящие на Украине события и защитить русских людей.

«Это очередная попытка вокруг несуществующей проблемы — российской угрозы — найти поддержку среди населения. Сегодня, насколько мы видим, население больше поддерживает Михаила Саакашвили, нежели официальный Киев. И не Россия, а власти Украины сегодня дестабилизируют ситуацию внутри страны, — комментирует для ФАН депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Александр Шерин. — У них дырявая граница, через которую проходят люди наподобие Саакашвили, а Киев пытается усилить охрану для того, чтобы якобы российские спецслужбы не проникали в страну. Это попытка отвести внимание от настоящей проблемы, то есть перевести с больной головы на здоровую. Официальный Киев со своими проблемами просто перенаправляет внимание на Россию. И лишнее тому доказательство — Саакашвили, который свободно прошел через границу в одной стороне, а усиливать пограничный контроль пытаются на границе с РФ».

СБУ, Национальной полиции и пограничной службе Украины было поручено ужесточить контроль над границей «из-за активизации деятельности российских спецслужб». Именно такую установку подчиненным дал глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Поручено предпринять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту», — цитирует «Газета.ру» слова Турчинова.

Он также отметил, что, помимо указанных служб, претворять меры в жизнь будут, вероятно, «ветераны АТО» и все неравнодушные граждане», поскольку глава СНБО уверен — все, что в последние месяцы происходило на Украине — убийства, провокации, массовые беспорядки — дело рук «российских спецслужб, которые намерены дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Украине».

Пану дней назад в эфире одного из российских ток-шоу украинский политолог Сергей Запорожский в очередной раз начал говорить о присутствии российских военных, которых «Украина постоянно фиксирует». Ответ был жестким. Один из собеседников подчеркнул, что «если бы Россия ввела свои войска, то правительство на Украине давно бы поменялось».