В Госдуме призвали защитить русских за границей
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поручил усилить контроль на границе с Россией и обеспечить на Украине усиленный антитеррористический режим. Поводом, по словам Турчинова, стала «активизация российских спецслужб», которые якобы «пытаются дестабилизировать украинское общество».
В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин подчеркнул, что именно власти Украины дестабилизируют ситуацию в обществе. Он также добавил, что России пора вмешаться в происходящие на Украине события и защитить русских людей.
«Это очередная попытка вокруг несуществующей проблемы — российской угрозы — найти поддержку среди населения. Сегодня, насколько мы видим, население больше поддерживает Михаила Саакашвили, нежели официальный Киев. И не Россия, а власти Украины сегодня дестабилизируют ситуацию внутри страны, — комментирует для ФАН депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Александр Шерин.
— У них дырявая граница, через которую проходят люди наподобие Саакашвили, а Киев пытается усилить охрану для того, чтобы якобы российские спецслужбы не проникали в страну. Это попытка отвести внимание от настоящей проблемы, то есть перевести с больной головы на здоровую. Официальный Киев со своими проблемами просто перенаправляет внимание на Россию. И лишнее тому доказательство — Саакашвили, который свободно прошел через границу в одной стороне, а усиливать пограничный контроль пытаются на границе с РФ».
СБУ, Национальной полиции и пограничной службе Украины было поручено ужесточить контроль над границей «из-за активизации деятельности российских спецслужб». Именно такую установку подчиненным дал глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
«Поручено предпринять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту», — цитирует «Газета.ру» слова Турчинова.
Он также отметил, что, помимо указанных служб, претворять меры в жизнь будут, вероятно, «ветераны АТО» и все неравнодушные граждане», поскольку глава СНБО уверен — все, что в последние месяцы происходило на Украине — убийства, провокации, массовые беспорядки — дело рук «российских спецслужб, которые намерены дестабилизировать внутриполитическую ситуацию на Украине».
Пану дней назад в эфире одного из российских ток-шоу украинский политолог Сергей Запорожский в очередной раз начал говорить о присутствии российских военных, которых «Украина постоянно фиксирует». Ответ был жестким. Один из собеседников подчеркнул, что «если бы Россия ввела свои войска, то правительство на Украине давно бы поменялось».
«Россия наблюдает за происходящими на Украине событиями со стороны. Хотя, по моему мнению, возможно, мы могли бы вмешаться, — считает собеседник ФАН, первый зампред главы комитета ГД по обороне. — Все, что происходит на территории Украины, не может нас не касаться. Даже принятый закон о запрете преподавания в украинских школах на русском языке. Сегодня Российская Федерация должна побеспокоиться о своих потенциальных союзниках. И это тот самый случай, когда нужно проводить работу по сближению с другими государствами, которое должно основываться на защите русских, проживающих на территориях этих стран. Русские люди — это наши первые союзники, которых мы должны поддерживать. Если действия, которые происходят на территории того или иного государства, отрицательно влияют на наших русских людей, то нет ничего зазорного в том, что Россия вмешается в касающиеся наших людей вопросы».