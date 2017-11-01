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Гибель и похороны Окуевой назвали подозрительными: «Словно доказывают, что она мертва»
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    Гибель и похороны Окуевой назвали подозрительными: «Словно доказывают, что она мертва»

    17:32  1 Ноября 2017
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    Гибель и похороны Окуевой назвали подозрительными: «Словно доказывают, что она мертва»

    Москва, 1 ноября. Убийство военнослужащей ВСУ Амины Окуевой, которая была расстреляна под Киевом два дня назад, может быть инсценировкой. Такое предположение сделал известный российский журналист и блогер Игорь Журавлев.

    Он обратил внимание на то, что обычно во время подобных покушений украинские СМИ моментально публикуют фотографии с места убийства, однако на этот раз пресса не обнародовала ни одного снимка с телом Окуевой, как впрочем и снимка раненого мужа Окуевой. Похороны военнослужащей, которую называют героиней АТО и Майдана, тоже были подозрительными. Они прошли на удивление скромно — без военных почестей и траурных акций, что тоже вызывает сомнения.

    Гибель и похороны Окуевой назвали подозрительными: «Словно доказывают, что она мертва»

    «Обычно в современной Украине устраивают коленопреклонения вдоль дорог, гроб на Майдан приносят и рассыпают над ним проклятия в адрес «врагов Украины». А тут ни тела, ни похорон с воинскими почестями. Похоже на инсценировку», — цитирует Журавлева издание Дни.ру.

    Напомним, что ранее сообщалось о похоронах Окуевой в Днепре. Журналист Александр Коц выложил  снимок с похорон, на одном из которых запечатлено тело убитой женщины.

    «Люди, не желающие публичных похорон, будут выкладывать такие фото? Словно доказывая, что она реально мертва? Что-то тут нечисто», — задается вопросом один из пользователей Twitter.

     

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #похороны #окуева
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