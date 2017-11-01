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Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети
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    Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

    17:47  1 Ноября 2017
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    Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

    Москва, 1 ноября. Социальная сеть «ВКонтакте» разозлила пользователей новыми ограничениями прослушивания музыки в фоновом режиме.

    С 1 ноября продолжительность фонового бесплатного прослушивания музыки «ВКонтакте» сократилась до 30 минут в сутки. При этом вначале октября время было ограничено до одного часа в сутки. Теперь для неограниченного прослушивания музыки в фоновом режиме необходимо заплатить 149 рублей с помощью приложения Boom, которое принадлежит «ВКонтакте».

    Кроме того, после оплаты данной услуги отключается реклама, а пользователь получает возможность сохранять музыку на свое мобильное. Стоит отметить, что ограничение на фоновое прослушивание музыки «ВКонтакте» не распространяется на веб-версию.

    Данное ограничение вызвало волну негодования со стороны пользователей соцсети. По мнению многих пользователей, в ближайшем будущем все сервисы соцсети станут платными.

    «Легче купить подписку в айтюнс, где большая аудио галерея, чем платить ВК», — пишет Анастасия Чащина.

    Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

    «Когда на учебу ехать полтора часа в одну сторону, а музыку можно слушать только 30 мин в СУТКИ(((», — отмечает Полина Ольхова.

    Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

    «ВК скатился», — пишет Мария Дикусар.

    Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

    «Дуров верни себя((((», — призывает Диана Даутканова.

    Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

    При этом пользователи отмечают, что данное ограничение не действует в старой версии приложения «ВКонтакте» для мобильных устройств под управлением операционной системы Android.

    Автор: Алексей Громов
    #вконтакте #музыка #ограничение
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