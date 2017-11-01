Ограничения прослушивания музыки «ВКонтакте» разозлили пользователей соцсети

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Москва, 1 ноября. Социальная сеть «ВКонтакте» разозлила пользователей новыми ограничениями прослушивания музыки в фоновом режиме.

С 1 ноября продолжительность фонового бесплатного прослушивания музыки «ВКонтакте» сократилась до 30 минут в сутки. При этом вначале октября время было ограничено до одного часа в сутки. Теперь для неограниченного прослушивания музыки в фоновом режиме необходимо заплатить 149 рублей с помощью приложения Boom, которое принадлежит «ВКонтакте».

Кроме того, после оплаты данной услуги отключается реклама, а пользователь получает возможность сохранять музыку на свое мобильное. Стоит отметить, что ограничение на фоновое прослушивание музыки «ВКонтакте» не распространяется на веб-версию.

Данное ограничение вызвало волну негодования со стороны пользователей соцсети. По мнению многих пользователей, в ближайшем будущем все сервисы соцсети станут платными.

«Легче купить подписку в айтюнс, где большая аудио галерея, чем платить ВК», — пишет Анастасия Чащина.

«Когда на учебу ехать полтора часа в одну сторону, а музыку можно слушать только 30 мин в СУТКИ(((», — отмечает Полина Ольхова.

«ВК скатился», — пишет Мария Дикусар.

«Дуров верни себя((((», — призывает Диана Даутканова.

При этом пользователи отмечают, что данное ограничение не действует в старой версии приложения «ВКонтакте» для мобильных устройств под управлением операционной системы Android.