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Сирия сегодня: Оман подписывает меморандум о сотрудничестве с САР, ВКС РФ наносят удар в Абу-Кемале
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    Сирия сегодня: Оман подписывает меморандум о сотрудничестве с САР, ВКС РФ наносят удар в Абу-Кемале

    17:48  1 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: Оман подписывает меморандум о сотрудничестве с САР, ВКС РФ наносят удар по Аль-Кемаль

    Сирия, 1 ноября. Оман поможет Сирии в возрождении нефтегазовой промышленности. Боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) проиграли в схватке с бронированным автомобилем. Бомбардировщики ВКС РФ ударили по последнему оплоту ИГ1 (запрещено в России) в провинции Дейр эз-Зор. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Меморандум о сотрудничестве

    Сирия и Оман подписали меморандум о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Оба арабских государства заявили о готовности расширить кооперацию по данному направлению. Соглашение было достигнуто и подписано во время визита министра нефти и минеральных ресурсов Сирийской Арабской Республики (САР) Али Ганема в Маскат, столицу Омана.

    Сообщается, что Ганем обсудил с коллегами возможность обмена опытом между сирийскими и оманскими специалистами, задействованными в нефтегазовой отрасли, а также потенциальные действия, направленные на повышение квалификации работников данной сферы.

    Восстановление добывающей нефтегазовой промышленности крайне важно для послевоенного будущего Сирии. Ранее Ганем заявил, что Дамаск уже приступил к выработке плана восстановления нефтегазовой инфраструктуры на территории страны. Параллельно с тем, как правительственные войска и ВКС РФ освобождают все новые месторождения на востоке Сирии, руководство страны готовится к их повторному запуску. Министр также выразил надежду, что вскоре «все месторождения вернутся в лоно Родины».

    Соглашение было подписано во время визита министра Али Ганема в Маскат, столицу Омана

    Неудача «Ан-Нусры»

    На севере Сирии продолжается конфликт между исламистскими группировками «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Последний эпизод в этой междоусобной сваре джихадистов закончился не в пользу «Ан-Нусры».

    Со ссылкой на местный источник новостное агентство Al-Masdar сообщает, что террористы «Джебхат ан-Нусры» провалили попытку убийства одного из полевых командиров «Ахрар аш-Шам». Террористы заметили автомобиль высокопоставленного боевика в южной части сирийской провинции Алеппо. После этого они открыли по транспортному средству огонь из стрелкового оружия. Инцидент произошел в районе контрольно-пропускного пункта Аль-Баркум.

    К несчастью для «Ан-Нусры», автомашина Абу Салеха Тахана — а именно под этим позывным известен вышеназванный лидер «Ахрар аш-Шам» — оказалось бронированной. Боевику удалось скрыться, не пострадав.

    Неудача «Ан-Нусры»

    ВКСР РФ против ИГ

    ВКС РФ нанесли еще один решительный авиаудар по военной инфраструктуре террористов «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор.

    Отличительной особенностью данной конкретной операции стало то, что российские самолеты оправились в боевое задание прямо с территории нашей страны. Как сообщают в Минобороны РФ, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершили перелет через воздушное пространство Ирана и Ирака и нанесли групповой удар по позициям игиловцев в районе сирийского города Абу-Кемаль.

    Абу-Кемаль является последним крупным оплотом ИГ в Дейр эз-Зор. Российское военное командование выбрало в качестве объектов поражения размещенные в окрестностях города опорные пункты боевиков, а также склады с боеприпасами и вооружением. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех назначенных целей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #исламское государство #дейр эз-зор #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам #ту-22м3 #абу-кемаль
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