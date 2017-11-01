Режиссера комедийной трилогии «Час пик» обвинили в домогательствах

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Лос-Анджелес, 1 ноября. Шесть женщин обвинили голливудского режиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах, а также непристойном поведении.

Голливудские актрисы Наташа Хенстридж, Оливия Манн, а также еще четыре женщины выступили с обвинениями в адрес Рэтнера. По их словам, режиссер, известный по своей трилогии «Час пик», сексуально домогался до них, а также вел себя непристойно.

Звезды обратили внимание, что Рэтнер позволял себе непристойности в частных домах, а также на съемочных площадках или на отраслевых мероприятиях.

Адвокат американского режиссера Мартин Сингер удивлен этими обвинениями. По его словам, за 20 лет работы с Рэтнером не поступало ни одной подобной претензии.