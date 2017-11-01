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Режиссера комедийной трилогии «Час пик» обвинили в домогательствах
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    Режиссера комедийной трилогии «Час пик» обвинили в домогательствах

    17:31  1 Ноября 2017
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    Режиссера комедийной трилогии «Час пик» обвинили в домогательствах

    Лос-Анджелес, 1 ноября. Шесть женщин обвинили голливудского режиссера Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах, а также непристойном поведении.

    Голливудские актрисы Наташа Хенстридж, Оливия Манн, а также еще четыре женщины выступили с обвинениями в адрес Рэтнера. По их словам, режиссер, известный по своей трилогии «Час пик», сексуально домогался до них, а также вел себя непристойно.

    Звезды обратили внимание, что Рэтнер позволял себе непристойности в частных домах, а также на съемочных площадках или на отраслевых мероприятиях.

    Адвокат американского режиссера Мартин Сингер удивлен этими обвинениями. По его словам, за 20 лет работы с Рэтнером не поступало ни одной подобной претензии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #голливуд #домогательства #актрисы #рэтнер
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