Путин укрепляет влияние на «заднем дворе США»: СМИ объяснили инвестиции в Венесуэле

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Москва, 1 ноября. С помощью «Роснефти» Россия стремится укрепить свое политическое влияние в Латинской Америке. Об этом пишет арабская версия The Huffington Post.

За последние три года, сообщает издание, Россия и «Роснефть» дважды спасли Венесуэлу от дефолта, оказав стране финансовую помощь в размере 10 миллиардов долларов. Так, в 2016 году «Роснефть» приобрела 49,9% венесуэльской государственной компании по переработке нефти Citgo, чтобы та могла получить кредит.

«Роснефть» «пытается создать возможности, которые могут обрести большую геополитическую ценность. Это наделяет российское правительство невероятным влиянием за счет важных для США вопросов», — комментирует ситуацию эксперт по энергетической безопасности Совета по международным отношениям Эмми Майерс-Джейв.

С ней соглашается и глава отдела товарной стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт.

«Роснефть» приобретает дешевое пространство в Венесуэле, но означает ли это расширение влияния Владимира Путина на заднем дворе Соединенных Штатов? Да», — отмечает она.

Проследив последние сделки «Роснефти», зарубежные аналитики приходят к выводу, что «Роснефть» старается устанавливать свое влияние в тех регионах, где хочет укрепить свои политические позиции Москва.

В частности, поэтому, по мнению издания, сейчас компания рассматривает возможности заключения договоров по нефти и газу в восточной части Средиземноморья и в Африке и уже подписала ряд сделок с Курдистаном.

«Модель, представленная «Роснефтью» в Венесуэле, привлекательна и на Ближнем Востоке. Россия ищет способы поддержать правительство Башара Асада в Сирии, подружиться с Ираном и помочь разбить Турцию и Запад», — констатирует СМИ.

Впрочем, российская сторона политической подоплеки своих действий на энергетическом рынке не отрицает. Безусловно, несмотря на политическую нестабильность, инвестирование в Венесуэлу российскому бизнесу по-прежнему выгодно, и Россия отправляется на латиноамериканский материк, прежде всего, чтобы заработать. Однако, возможность расширения политического влияния в Южной Америке имеет большое значение, когда речь идет о вкладах в венесуэльскую экономику. Об этом еще в августе ФАН рассказал глава аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Он также отметил, что подобная практика – тесное переплетение экономических и политических интересов в вопросах инвестиций – не уникальна. В частности, подобным образом действует Китай, укрепляясь нам африканском рынке.