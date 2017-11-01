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Украина
Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook
#Соцсети
Сегодня в Сети: Аваков вступает в схватку с Порошенко, в «полку» Собчак прибыло, лотерея и теракт в Нью-Йорке
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    Сегодня в Сети: Аваков вступает в схватку с Порошенко, в «полку» Собчак прибыло, лотерея и теракт в Нью-Йорке

    17:33  1 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: кампанией Собчак в соцсетях займется скандально известный блогер, задержание сына Авакова

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    Схватка «пауков» на Украине

    Накануне был задержан сын главы МВД Украины Александр Аваков, он проходит в качестве подозреваемого по так называемому «делу о рюкзаках». Согласно его материалам, Аваков-младший может быть причастен к хищению бюджетных средств, фирма, которую возглавлял фигурант уголовного дела, продала Национальной гвардии Украины партию рюкзаков, стоимость которых в несколько раз превышала рыночную. Пользователи Рунета активно обсуждают данную новость.

    «Холодницкий: Сыну Авакова грозит 12 лет. Я думаю что папа Аваков будет против)», — иронично заметил пользователь с никнеймом Куба рядом.

    «Аваков сына не сдаст НИКОГДА!» — выразила свою точку зрения Ольга Кашкур.

    «Украина: пауки пожирают друг друга — Арсен Аваков вступает в схватку с Петром Порошенко», — написал Герман Берг.

    «Аваков младший во время ареста был в состоянии аффекта и кричал на бойцов НАБУ, что отец всех их в Украине порешает», — пишет Odessa-ua.

    «Сына самого А… вах какого человека задержало #НАБУ по обвинению в краже средств. Посмотрим, чем это закончится. #Аваков», — говорит Чокнутый горнист.

    Кампанию Собчак в соцсетях доверят Адагамову

    Кампанию потенциального кандидата в президенты и светской львицы Ксении Собчак в социальных сетях будет вести известный российский блогер Рустем Адагамов. С 2014 года он находится в федеральном розыске. Бывшая жена Адагамова ранее обвиняла его в интимной связи с несовершеннолетней девочкой в Норвегии. В штабе Собчак заявили, что их не смущают проблемы с законом, которые существуют у Адагамова. Некоторые пользователи с негодованием восприняли данную новость.

    «Рустем Адагамов будет вести кампанию Собчак в соцсетях. Они издеваются», — прокомментировал новость Винзард.

    «В их «полку» прибыло...Кампанию Собчак в соцсетях будет вести блогер Адагамов», — написала Ольга Милашенко.

    «Серьезно?! Читаю новости о команде Собчак: соцсетями будет заниматься Адагамов, который уехал из России после обвинений в педофилии», — высказался Александр Сапронов.

    Трамп раскритиковал лотерею Green Card

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал лотерею Green Card после теракта в Нью-Йорке. Напомним, 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов за рулем арендованного грузовика протаранил толпу людей, 8 человек погибло.

    «Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными», — написал Трамп.

    Пользователь микроблога Ручко Олександр предположил, что теракт — это недоработка ФБР.

    «А причем тут лотерея - ФБР прохлопали», — написал он.

    «Лотерея это бредово», — высказался Pavel Zolnikov.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #аваков #собчак
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