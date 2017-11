Сегодня в Сети: Аваков вступает в схватку с Порошенко, в «полку» Собчак прибыло, лотерея и теракт в Нью-Йорке

Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

Накануне был задержан сын главы МВД Украины Александр Аваков, он проходит в качестве подозреваемого по так называемому «делу о рюкзаках». Согласно его материалам, Аваков-младший может быть причастен к хищению бюджетных средств, фирма, которую возглавлял фигурант уголовного дела, продала Национальной гвардии Украины партию рюкзаков, стоимость которых в несколько раз превышала рыночную. Пользователи Рунета активно обсуждают данную новость.

Кампанию потенциального кандидата в президенты и светской львицы Ксении Собчак в социальных сетях будет вести известный российский блогер Рустем Адагамов. С 2014 года он находится в федеральном розыске. Бывшая жена Адагамова ранее обвиняла его в интимной связи с несовершеннолетней девочкой в Норвегии. В штабе Собчак заявили, что их не смущают проблемы с законом, которые существуют у Адагамова. Некоторые пользователи с негодованием восприняли данную новость.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лотерею Green Card после теракта в Нью-Йорке. Напомним, 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов за рулем арендованного грузовика протаранил толпу людей, 8 человек погибло.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based.