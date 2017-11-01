Сегодня в Сети: Аваков вступает в схватку с Порошенко, в «полку» Собчак прибыло, лотерея и теракт в Нью-Йорке

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Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

Схватка «пауков» на Украине

Накануне был задержан сын главы МВД Украины Александр Аваков, он проходит в качестве подозреваемого по так называемому «делу о рюкзаках». Согласно его материалам, Аваков-младший может быть причастен к хищению бюджетных средств, фирма, которую возглавлял фигурант уголовного дела, продала Национальной гвардии Украины партию рюкзаков, стоимость которых в несколько раз превышала рыночную. Пользователи Рунета активно обсуждают данную новость.

«Холодницкий: Сыну Авакова грозит 12 лет. Я думаю что папа Аваков будет против)», — иронично заметил пользователь с никнеймом Куба рядом.

Холодницкий: Сыну Авакова грозит 12 лет - https://t.co/9UTuOVx0Jq

Я думаю что папа Аваков будет против) — Куба рядом (@cuba_next) 1 ноября 2017 г.

«Аваков сына не сдаст НИКОГДА!» — выразила свою точку зрения Ольга Кашкур.

Аваков сына не сдаст НИКОГДА! — Ольга Кашкур (@olga3672) 1 ноября 2017 г.

«Украина: пауки пожирают друг друга — Арсен Аваков вступает в схватку с Петром Порошенко», — написал Герман Берг.

Украина: пауки пожирают друг друга - Арсен Аваков вступает в схватку с Петром Порошенкоhttps://t.co/Xjff7L4NRx pic.twitter.com/6FPADaA9pe — Герман Берг (@NewsBergPRESS) 1 ноября 2017 г.

«Аваков младший во время ареста был в состоянии аффекта и кричал на бойцов НАБУ, что отец всех их в Украине порешает», — пишет Odessa-ua.

Аваков младший во время ареста был в состоянии аффекта и кричал на бойцов НАБУ, что отец всех их в Украине порешает. — odessa-ua???????? (@uanews3) 1 ноября 2017 г.

«Сына самого А… вах какого человека задержало #НАБУ по обвинению в краже средств. Посмотрим, чем это закончится. #Аваков», — говорит Чокнутый горнист.

Сына самого А… вах какого человека задержало #НАБУ по обвинению в краже средств. Посмотрим, чем это закончится. #Аваков — Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 31 октября 2017 г.

Кампанию Собчак в соцсетях доверят Адагамову

Кампанию потенциального кандидата в президенты и светской львицы Ксении Собчак в социальных сетях будет вести известный российский блогер Рустем Адагамов. С 2014 года он находится в федеральном розыске. Бывшая жена Адагамова ранее обвиняла его в интимной связи с несовершеннолетней девочкой в Норвегии. В штабе Собчак заявили, что их не смущают проблемы с законом, которые существуют у Адагамова. Некоторые пользователи с негодованием восприняли данную новость.

«Рустем Адагамов будет вести кампанию Собчак в соцсетях. Они издеваются», — прокомментировал новость Винзард.

Рустем Адагамов будет вести кампанию Собчак в соцсетях. Они издеваются. — Винзард (@winzard) 1 ноября 2017 г.

«В их «полку» прибыло...Кампанию Собчак в соцсетях будет вести блогер Адагамов», — написала Ольга Милашенко.

В их "полку" прибыло...Кампанию Собчак в соцсетях будет вести блогер Адагамов https://t.co/dPLVmP8UfJ — Ольга Милашенко (@milashen) 1 ноября 2017 г.

«Серьезно?! Читаю новости о команде Собчак: соцсетями будет заниматься Адагамов, который уехал из России после обвинений в педофилии», — высказался Александр Сапронов.

Серьезно?! Читаю новости о команде Собчак: соцсетями будет заниматься Адагамов, который уехал из России после обвинений в педофилии. — Александр Сапронов (@sapronovas) 1 ноября 2017 г.

Трамп раскритиковал лотерею Green Card

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лотерею Green Card после теракта в Нью-Йорке. Напомним, 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов за рулем арендованного грузовика протаранил толпу людей, 8 человек погибло.

«Мы боремся за иммиграцию на основании реальных заслуг, больше никаких демократических лотерейных систем. Мы должны стать намного более крепкими и умными», — написал Трамп.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2017 г.

Пользователь микроблога Ручко Олександр предположил, что теракт — это недоработка ФБР.

«А причем тут лотерея - ФБР прохлопали», — написал он.

А причем тут лотерея - ФБР прохлопали. — Ручко Олександр (@ruchko_a17tv) 1 ноября 2017 г.

«Лотерея это бредово», — высказался Pavel Zolnikov.