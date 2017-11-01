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Украина
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Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты по инициативе Авакова
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    Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты по инициативе Авакова

    17:32  1 Ноября 2017
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    Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты по инициативе Авакова

    Киев, 1 ноября. Украинские власти пересмотрят закон о запрете георгиевской ленты, соответствующий законопроект появился на сайте Рады с подписью главы МВД Арсена Авакова. В тексте принятого в мае документа не говорится, какие органы уполномочены рассматривать дела о нарушениях, связанных с использованием ленты. 

    В мае текущего года Рада ввела административную ответственность за производство и ношение георгиевской ленты. Позднее украинский президент Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон о запрете распространения георгиевских лент в стране.

    На сайте Рады появился законопроект, подписанный главой МВД Арсеном Аваковым, в котором говорится о допущенной законотворцами ошибке. В майском документе не прописано, какой именно орган уполномочен рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с лентой. 

    Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты по инициативе Авакова

    «В связи с этим реализация закона на практике не представляется возможным», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

    В новом документе предлагается передать контроль за соблюдением закона Нацполиции, а рассмотрение дел о нарушении — судьям районных и местных судов. Отметим, что в июне жителя Винницкой области приговорили к 30 суткам общественных работ за ношение георгиевской ленты.

    Георгиевская лента является символом Победы в Великой Отечественной войне и связи поколений, в акции к 9 Мая принимают участие свыше 90 стран мира. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #закон
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