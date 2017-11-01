Украина пересмотрит закон о запрете георгиевской ленты по инициативе Авакова

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Киев, 1 ноября. Украинские власти пересмотрят закон о запрете георгиевской ленты, соответствующий законопроект появился на сайте Рады с подписью главы МВД Арсена Авакова. В тексте принятого в мае документа не говорится, какие органы уполномочены рассматривать дела о нарушениях, связанных с использованием ленты.

В мае текущего года Рада ввела административную ответственность за производство и ношение георгиевской ленты. Позднее украинский президент Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон о запрете распространения георгиевских лент в стране.

На сайте Рады появился законопроект, подписанный главой МВД Арсеном Аваковым, в котором говорится о допущенной законотворцами ошибке. В майском документе не прописано, какой именно орган уполномочен рассматривать дела об административных нарушениях, связанных с лентой.

«В связи с этим реализация закона на практике не представляется возможным», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В новом документе предлагается передать контроль за соблюдением закона Нацполиции, а рассмотрение дел о нарушении — судьям районных и местных судов. Отметим, что в июне жителя Винницкой области приговорили к 30 суткам общественных работ за ношение георгиевской ленты.

Георгиевская лента является символом Победы в Великой Отечественной войне и связи поколений, в акции к 9 Мая принимают участие свыше 90 стран мира.