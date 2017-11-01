Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили обвинил СБУ в блокировке своей страницы в Facebook
Россия
Истребители ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим» сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 над Сирией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Истребители ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим» сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 над Сирией

    17:23  1 Ноября 2017  /обновлено: 17:32  01 Ноября 2017
    288

    Истребители ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим» сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 над Сирией

    Хмеймим, 1 ноября. Дальние бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 нанесли авиаудар по позициям боевиков около города Абу-Кемаль в сопровождении Су-30СМ.

    Военное ведомство РФ сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 поднялись в воздух с российского аэродрома и совершили перелет над Ираном и Ираком, после чего нанесли массированный авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), расположенным около ключевого города Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор.

    В Минобороны РФ отмечают, что сопровождение бомбардировщиков обеспечивали многофункциональные истребители Су-30СМ, дислоцирующиеся на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим».

    Истребители ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим» сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 над Сирией

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хмеймим #вкс рф #абу-кемаль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        40
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        3202
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        589
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        444