Истребители ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим» сопроводили бомбардировщики Ту-22М3 над Сирией

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Хмеймим, 1 ноября. Дальние бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 нанесли авиаудар по позициям боевиков около города Абу-Кемаль в сопровождении Су-30СМ.

Военное ведомство РФ сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 поднялись в воздух с российского аэродрома и совершили перелет над Ираном и Ираком, после чего нанесли массированный авиаудар по объектам террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), расположенным около ключевого города Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор.

В Минобороны РФ отмечают, что сопровождение бомбардировщиков обеспечивали многофункциональные истребители Су-30СМ, дислоцирующиеся на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим».

1 Организация запрещена на территории РФ.