Жириновский спрогнозировал распад Украины

В Избранное

Убийства и покушения, которые в последние три года произошли на Украине, выгодны прежде всего киевскому режиму, заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей российский политик и бессменный руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя обвинения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса в адрес российских спецслужб. По словам Жириновского, Киев давно стал главной европейской столицей политических расправ.

Выступая на очередном брифинге, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что российские спецслужбы планировали убить 1 тысячу 600 украинских правоохранителей и чиновников высшего звена, а также представителей высшего руководства страны. Подрыв автомобиля полковника Шаповала военный прокурор также связал с Россией. В Госдуме РФ, комментируя ситуацию, потребовали предъявить хоть одно доказательство.

«Обвинять Россию во всех своих бедах — это самое простое для нынешней власти в Киеве. В условиях тотальной пропаганды на Москву можно «повесить» что угодно. Но если рассуждать реально, то такие обвинения — это абсурд. Как минимум потому, что живыми все эти люди Москве полезнее, чем Киеву, — комментирует для ФАН Владимир Жириновский. — Например, предатель Денис Вороненков был лучшим примером дискредитации украинофильства. Сначала он здесь, в парламенте России, кричал: «Крым наш!», а потом, чуть его прижали по уголовному делу, он сбежал на Украину, где стал разоблачать «кровавый режим» в России. Еще пока он жив был, в украинской прессе появлялись сообщения о том, что от него Украине никакой выгоды нет. Вот и убрали его. Там же даже убийца был бывшим бойцом АТО».

По словам Владимир Вольфовича, история последних лет содержит массу примеров тому, что политические убийства выгодны именно тому режиму, который царит на Украине со времен майдана.

«Летом в самом центре Киева взорвали генерала Главного управления разведки Мансима Шаповала. Потом прямо на выпускном якобы в бытовой драке зарезали сына известного командира АТО Олейника. А сколько «атошников» рангом помельче было убито? И не счесть всех. Все они мешали, прежде всего, Киеву. Москва никакой выгоды от их смерти не получила, — подчеркивает Жириновский. — Даже Олег Ляшко признает, что покушение на его однопартийца депутата Игоря Мосийчука могло быть организовано внутренними врагами, а не внешними. А что убийство журналистов Олеся Бузины или Павла Шеремета тоже нужно было России? Киев давно стал главной европейской столицей политических расправ. Все началось еще с майдана, когда самосуд с улиц ворвался в кабинеты. Помните, как пытали директора одного из центральных каналов, за то, что он выступление Путина показал? Как депутатов из Партии регионов в мусорку вниз головой бросали? Или был такой известный маргинал Сашко Билый, так он под камеру чуть не придушил районного прокурора. Его и самого чуть позже убили во время задержания — стал мешать, видимо».

Жириновский считает, что последние покушения и убийства на Украине стоят в том же ряду.