Турчак заявил, что хотел бы видеть Путина кандидатом в президенты России

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Москва, 1 ноября. Временно исполняющий обязанности генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что как гражданин хотел бы видеть Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ в 2018 году. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

«Если вы меня спрашиваете как гражданина, то я бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович выдвинулся в качестве кандидата в президенты», — сказал Турчак, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что «Единая Россия» в любом случае будет принимать активное участие в президентской кампании, отметив, что партия должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно, а также сохранить то, что было создано.