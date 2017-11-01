Совсем другая статья: Путин избавляет Россию от пут иностранных кредиторов

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31 октября, пока все «цивилизованное человечество» готовились к Хэллоуину, президент России Владимир Путин провел очередное рабочее совещание с кабинетом министров. Казалось бы, событие более чем рядовое. Ну, что там: производительность труда, разрешения на строительство, инвестиции в основной капитал, вакцинация населения? Но тыква к самому интимному празднику наших западных «партнеров» у Путина получилась знатная.

Пряник и кнут

Речь идет о самой что ни на есть малости — о проблеме коммерческих долгов у субъектов Российской Федерации. Которых, как сообщил российский президент, местные руководители накопили на триллион рублей, и в 11 регионах эти долги превышают половину доходов местного бюджета.

Так вот, президент поставил задачу:

«Предпринять все необходимые меры для снижения объема коммерческой задолженности у всех субъектов Федерации до уровня не более половины от собственных доходов. Регионам, которые по состоянию на 1 октября текущего года превысили этот показатель, должен быть предоставлен целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга…»

Как пояснил Путин, государство идет на подобный шаг «в исключительном порядке». Дальше Кремль будет придерживаться старого решения: «в следующей трехлетке откажемся от предоставления так называемых длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации. Ждем от всех субъектов Федерации ответственного подхода и строгого соблюдения бюджетной дисциплины».

После чего президент попросил министра финансов РФ сообщить, сколько это решение будет стоить федеральному бюджету. Антон Силуанов отрапортовал по-военному: «Объем кредита, который будет необходим для выполнения Вашего поручения о том, чтобы коммерческая задолженность находилась на уровне не более 50 процентов от собственных доходов, составит порядка 60 миллиардов рублей (до конца текущего года)».

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Еще раз: общий объем коммерческого долга субъектов Федерации — более триллиона рублей (около 17 млрд долл. по текущему обменному курсу). А на то, чтобы вывести 11 регионов из «зоны риска», понадобится всего лишь «порядка 60 млрд рублей» (чуть больше миллиарда долларов), т.е. примерно 6% от их общей задолженности перед «кредитными организациями, иностранными банками и международными финансовыми структурами».

Вот вам, господа, «пряник» — целевые кредиты государства. А вот вам и «кнут» — строгое соблюдение бюджетной дисциплины.

Златом и булатом

Если посмотреть на рейтинг долговой нагрузки по регионам за январь–сентябрь 2017 года, то к числу «проблемных» можно отнести:

— Костромскую область (объем долга — 26,5 млрд рублей, отношение долга к доходам — 163%, доля коммерческих кредитов — 67%), т.е. «цена вопроса» составляет 9,6 млрд рублей;

— Астраханскую область (объем долга — 25,8 млрд рублей, отношение долга к доходам — 96,8%, доля коммерческих кредитов — 83%), «цена вопроса» — 8,1 млрд рублей;

— Кабардино-Балкарскую Республику (объем долга — 12,6 млрд рублей, отношение долга к доходам — 120,7%, доля коммерческих кредитов — 78%), «цена вопроса» — 4,6 млрд рублей;

— Республику Хакасию (объем долга — 24,8 млрд рублей, отношение долга к доходам — 144,5%, доля коммерческих кредитов — 46%), «цена вопроса» — 2,9 млрд рублей;

— Орловскую область (объем долга — 16 млрд рублей, отношение долга к доходам — 93,2%, доля коммерческих кредитов — 70%), «цена вопроса» — 2,6 млрд рублей;

— Курганскую область (объем долга — 16,1 млрд рублей, отношение долга к доходам — 90,5%, доля коммерческих кредитов — 71%), «цена вопроса» — 2,53 млрд рублей.

— Псковскую область (объем долга — 15,9 млрд рублей, отношение долга к доходам — 103,7%, доля коммерческих кредитов — 51%), «цена вопроса» — 0,44 млрд рублей;

— Еврейскую АО (объем долга — 5,5 млрд рублей, отношение долга к доходам — 102%, доля коммерческих кредитов — 57%), «цена вопроса» — 0,44 млрд рублей;

На грани «зоны риска» находятся (но не попадают в нее) Ивановская и Волгоградская области. В сумме получается 31,21 млрд рублей, практически в два раза меньше названной Силуановым цифры. С финансовой точки зрения, с точки зрения «злата» — сущая мелочь. А с политической, с точки зрения «булата»?

С точки зрения «булата», подобный сигнал значительно сужает возможности иностранных акторов влиять на политические процессы через «клиентуру» регионального уровня. Нет, по другим каналам, на личном уровне или через аффилированные с властями коммерческие структуры, такие возможности, разумеется, остаются, и их исключать нельзя.

Но это — «уже совсем другая статья». Во всех смыслах этого слова.

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Подводя итог, можно сказать, что Владимир Путин, не огласив своего решения по президентским выборам 2018 года, тем не менее, делает все, чтобы любые неожиданности — особенно вызванные действиями из-за рубежа — на них свести к минимуму.

Это касается и всей оппозиционной «тусовки»: как либеральной, так и «системной», — которой гарантированы «экологическая ниша» и «политическая Ксюша». И «силовиков» с «финансистами», где идет непрерывная ротация кадров. И вот теперь, после смены ряда губернаторов, — региональных элит.