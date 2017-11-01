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Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
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    Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки

    17:03  1 Ноября 2017
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    Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки

    Омск, 1 ноября. 66-летний коллекционер из Омска заплатил 234 тысячи рублей за фальшивые монеты и чайные ложки, сообщили сотрудники главного управления МВД РФ по Омску.

    66-летний нумизмат отдал мошеннику 234 тысячи рублей. Незнакомец в ответ передал пожилому мужчине монеты царской чеканки и чайные ложки, которые оказались подделками. Сделка состоялась на улице. Обман омич выявил только у себя дома, когда сравнил фальшивки с оригиналами из своей коллекции, пишет «Утро.ру».

    Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки

    В совершении преступления подозревают 25-летнего жителя Челябинскoй oбласти. По данным следователей, подозреваемый передвигается на сером ВАЗ-2199. Мужчина находится в розыске, передает «Город 55».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #пенсионер #мошенничество #омск #мвд рф #подделки #фальшивка #монеты
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