Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки

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Омск, 1 ноября. 66-летний коллекционер из Омска заплатил 234 тысячи рублей за фальшивые монеты и чайные ложки, сообщили сотрудники главного управления МВД РФ по Омску.

66-летний нумизмат отдал мошеннику 234 тысячи рублей. Незнакомец в ответ передал пожилому мужчине монеты царской чеканки и чайные ложки, которые оказались подделками. Сделка состоялась на улице. Обман омич выявил только у себя дома, когда сравнил фальшивки с оригиналами из своей коллекции, пишет «Утро.ру».

В совершении преступления подозревают 25-летнего жителя Челябинскoй oбласти. По данным следователей, подозреваемый передвигается на сером ВАЗ-2199. Мужчина находится в розыске, передает «Город 55».