Сирия получит 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 ноября. Российские ученые завершили работу над созданием трехмерной модели древней Пальмиры.

Трехмерная модель древнего города создавалась российскими учеными на основе данных, полученных в 2016 году специалистами Института истории материальной культуры РАН, которые провели в древнем городе аэрофотосъемку и зафиксировали известные архитектурные памятники Пальмиры.

Эти данные, отмечают ученые, могут оказаться последней фиксацией некоторых объектов, которые были уничтожены боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Трехмерная модель позволит ученым и реставраторам восстановить облик Пальмиры, которая является одним из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.