Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
Россия
Сирия получит 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия получит 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

    16:59  1 Ноября 2017
    59

    Сирия получит 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Российские ученые завершили работу над созданием трехмерной модели древней Пальмиры.

    Трехмерная модель древнего города создавалась российскими учеными на основе данных, полученных в 2016 году специалистами Института истории материальной культуры РАН, которые провели в древнем городе аэрофотосъемку и зафиксировали известные архитектурные памятники Пальмиры.

    Эти данные, отмечают ученые, могут оказаться последней фиксацией некоторых объектов, которые были уничтожены боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Трехмерная модель позволит ученым и реставраторам восстановить облик Пальмиры, которая является одним из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии.

    Сирия получит 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #пальмира #модель #юнеско
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        375
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        394
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        2200
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6743