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Украина
«Це Європа»: украинским школьницам раздали пособия по занятиям проституцией
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    «Це Європа»: украинским школьницам раздали пособия по занятиям проституцией

    17:02  1 Ноября 2017
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    Украинцев возмутила раздача пособий для проституток в школах Николаева

    Николаев, 1 ноября. Одна из школ в украинском Николаеве оказалась в центре скандала после того, как учащимся на уроке об опасности СПИДа раздали брошюрки с советами для девочек, как реализовать себя в секс-бизнесе.

    В брошюре, которую предоставила одна из общественных организаций, школьницам советуют всегда брать оплату вперед, заранее оговаривать объем услуг, избегать пьяных клиентов и не обслуживать нескольких мужчин за раз, пишут украинские СМИ.

    «Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь», — говорится в раздаточных материалах.    

    Украинские интернет-пользователи возмутились данным фактом и возложили ответственность на власти.

    «Однозначно — это новые достижения и победа, о которых постоянно рассказывают Вальцман и Гройсман», — пишет один из них в комментариях.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #проституция #школа #николаев #брошюры
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