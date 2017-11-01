«Це Європа»: украинским школьницам раздали пособия по занятиям проституцией
Николаев, 1 ноября. Одна из школ в украинском Николаеве оказалась в центре скандала после того, как учащимся на уроке об опасности СПИДа раздали брошюрки с советами для девочек, как реализовать себя в секс-бизнесе.
В брошюре, которую предоставила одна из общественных организаций, школьницам советуют всегда брать оплату вперед, заранее оговаривать объем услуг, избегать пьяных клиентов и не обслуживать нескольких мужчин за раз, пишут украинские СМИ.
«Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь», — говорится в раздаточных материалах.
Украинские интернет-пользователи возмутились данным фактом и возложили ответственность на власти.
«Однозначно — это новые достижения и победа, о которых постоянно рассказывают Вальцман и Гройсман», — пишет один из них в комментариях.