Renault привезла в Россию новую модель Dokker

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Москва, 1 ноября. Французская автомобилестроительная корпорация Renault выводит на российский рынок модель Dokker. Авто предлагается как в виде грузопассажирской машины с пятиместным салоном, так и в кузове «фургон».

Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 лошадиные силы и 1,5-литровый турбодизель на 90 «лошадей». Объем багажного отделения Dokker составляет 800 литров, а грузового отсека Dokker «фургон» — 3 тысячи 300 литров, сообщают интернет-ресурсы, специализирующиеся на авторынке.

Дилеры уже начали прием заявок на новый автомобиль, он появится в продаже в декабре. За грузопассажирскую машину с пятиместным салоном россиянам придется заплатить от 819 тысяч рублей, за авто в кузове «фургон» — от 814 тысяч рублей.

Отметим, в настоящее время на российском рынке Renault предлагает автомобили Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster, Kaptur, Koleos, а также электрокары Twizy и Kangoo Z.E. и коммерческие фургоны Master. До 2022 года компания обещает значительно обновить линейку.