Противостояние в Идлибе: уничтожен эмир «Исламской партии Туркестана»

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Идлиб, 1 ноября. В провинции Идлиб продолжаются покушения на лидеров исламистских группировок.

Местные источники в провинции Идлиб сообщают, что в регионе не стихает волна систематических ликвидаций главарей различных террористических группировок. Отмечается, что в населенном пункте Маарат Мисрин накануне неизвестными был ликвидирован эмир террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России) Абдул Кадир, также известный под именем Абу Али Дамер Аль-Шарки.

Ранее сообщалось, что «Исламская партия Туркестана» присоединилась к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» для противостояния правительственным войскам Сирии в Хаме и Идлибе.

Turkistan Islamic Party emir Abdul Qadeer (Abu Ali Damer Al-Sharqi) assassinated by unknown gunmen #MarratMisrin #Idlib pic.twitter.com/M1AT95Woco — Blazing Fury (@FuryBlazing) October 31, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.