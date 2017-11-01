Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пожилой коллекционер в Омске отдал более 200 тысяч рублей за фальшивки
Весь мир
Противостояние в Идлибе: уничтожен эмир «Исламской партии Туркестана»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Противостояние в Идлибе: уничтожен эмир «Исламской партии Туркестана»

    16:51  1 Ноября 2017
    77

    Противостояние в Идлибе: уничтожен эмир «Исламской партии Туркестана»

    Идлиб, 1 ноября. В провинции Идлиб продолжаются покушения на лидеров исламистских группировок.

    Местные источники в провинции Идлиб сообщают, что в регионе не стихает волна систематических ликвидаций главарей различных террористических группировок. Отмечается, что в населенном пункте Маарат Мисрин накануне неизвестными был ликвидирован эмир террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (запрещена в России) Абдул Кадир, также известный под именем Абу Али Дамер Аль-Шарки.

    Ранее сообщалось, что «Исламская партия Туркестана» присоединилась к запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» для противостояния правительственным войскам Сирии в Хаме и Идлибе.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #расстрел
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        375
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        394
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        2200
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6743