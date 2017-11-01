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Стала известна причина смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей»
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    Стала известна причина смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей»

    17:05  1 Ноября 2017
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    Стала известна причина смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Санкт-Петербург, 1 ноября. Актер Сергей Кудрявцев, работавший в театре им. Ленсовета в Петербурге, скончался в возрасте 56 лет в Петербурге. О трагедии сообщается на сайте театра.

    «Скорбим вместе с родными и близкими. Прощание состоится в театре 3 ноября в 12 часов», — говорится в сообщении.

    По данным журналистов, Кудрявцев скончался от продолжительной болезни, с которой он боролся на протяжении нескольких лет. Сам актер не выносил на широкое обозрение проблемы со здоровьем.

    Отметим, что актер исполнил эпизодические роди в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Бандитский Петербург».

    Напомним, несколько дней назад в Соединенных Штатах на 89-м году жизни скончался американский актер Роберт Гийом.



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург
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