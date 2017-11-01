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Корабельная установка «Коалиция-Ф»
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    Корабельная установка «Коалиция-Ф»

    16:55  1 Ноября 2017
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    «Коалиция-Ф» — это перспективная корабельная башенная артиллерийская установка калибра 2 х 152 мм, которая может стать основным орудием для крупных кораблей ВМФ Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Коалиция-Ф» предназначается для установки на крупные корабли российского Военно-Морского флота. Головной разработчик артиллерийской установки — ЦНИИ «Буревестник» (город Нижний Новгород).

    Дальность стрельбы корабельной установки составляет свыше 50 километров, скорость выстрела — 15-16 выстрелов в минуту. Кроме того, в боекомплект «Коалиции» будут входить перспективные управляемые снаряды и специальные дальнобойные заряды (возможно, активно-реактивные). Система управления огнем оснащена РЛС и выносимым оптико-электронным модулем на базе гиростабилизированной платформы.

    Отметим, что «Коалиция-Ф» имеет полностью автоматическую двустороннюю подачу боеприпасов. Автомат заряжения работает при любых углах вертикального наведения орудия. Стрельба артиллерийской установки осуществляется поочередно обоими стволами. Боекомплект — до 70 выстрелов.

    Корабельная установка «Коалиция-Ф»

    Предполагается, что «Коалиция-Ф» будет установлена на эсминцы типа «Лидер», которые в настоящий момент находятся на стадии технического проектирования. Однако стоит заметить, что ВМФ все еще не приняло окончательное решение о начале работ по созданию опытного образца КАУ «Коалиция-Ф».

    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф #армия #флот
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