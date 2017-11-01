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Политика
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Украина
Украинцев поразили носки премьера Канады на встрече с Гройсманом
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    Украинцев поразили носки премьера Канады на встрече с Гройсманом

    18:53  1 Ноября 2017
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    «Встретились прошлое и будущее»: пестрые носки Трюдо всколыхнули политику в Киеве

    Киев, 1 ноября. Председатель правительства Украины Владимир Гройсман в среду провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    «Среди основных тем — политический диалог в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, повестка дня председательства Канады в G7, введение безвизового режима для граждан Украины, а также расширение спектра действия соглашения о зоне свободной торговли», — написал украинский премьер на своей странице в Facebook.

    Однако украинцев больше всего заинтересовали сине-красно-белые носки Трюдо, которые засветились на совместных фотографиях политиков. Экстравагантный предмет гардероба породил множество шуток в комментариях украинцев.

    «Надо носки надевать, подстраиваясь под того, с кем встречаетесь», — считает один из комментаторов.

    «Нужно было бы нашему премьеру галстук смешной надеть. Точно бы безвиз Канада дала», — смеются жители Украины.

    «Вы оба как будто из разных миров. Встретились прошлое и будущее», — иронизируют другие.

    «Встретились прошлое и будущее»: пестрые носки Трюдо всколыхнули политику в Киеве

    Ряд пользователей считают, что на фоне Джастина Трюдо Владимир Гройсман смотрится более выигрышно.

    «Начальник Винницких базаров рядом с этим клоуном выглядит как Властелин Мира. Респект!» — пошутили они.

    Некоторые заинтересовались вопросом о том, где канадский премьер-министр закупает носки.

    «Владимир, спросите у Джастина его бренд носков. Спасибо!» — написал житель Киева.

    «Встретились прошлое и будущее»: пестрые носки Трюдо всколыхнули политику в Киеве

    Не укрылся от украинцев и тот факт, что премьеры сидели неправильно.

    «Они что странами поменялись или стулья перепутали?» — удивляется один из юзеров.

    «Забыли, что гость всегда справа. Порошенко тоже почему-то Эрдогану указал место слева от себя», — вспомнили комментаторы.

    «Встретились прошлое и будущее»: пестрые носки Трюдо всколыхнули политику в Киеве

    «Тест на чувство прекрасного проходит напряженно как-то», — резюмировала директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

    Автор: Алексей Громов
    #гройсман
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