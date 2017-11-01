Украинцев поразили носки премьера Канады на встрече с Гройсманом

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Киев, 1 ноября. Председатель правительства Украины Владимир Гройсман в среду провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Среди основных тем — политический диалог в рамках урегулирования ситуации в Донбассе, повестка дня председательства Канады в G7, введение безвизового режима для граждан Украины, а также расширение спектра действия соглашения о зоне свободной торговли», — написал украинский премьер на своей странице в Facebook.

Однако украинцев больше всего заинтересовали сине-красно-белые носки Трюдо, которые засветились на совместных фотографиях политиков. Экстравагантный предмет гардероба породил множество шуток в комментариях украинцев.

«Надо носки надевать, подстраиваясь под того, с кем встречаетесь», — считает один из комментаторов.

«Нужно было бы нашему премьеру галстук смешной надеть. Точно бы безвиз Канада дала», — смеются жители Украины.

«Вы оба как будто из разных миров. Встретились прошлое и будущее», — иронизируют другие.

Ряд пользователей считают, что на фоне Джастина Трюдо Владимир Гройсман смотрится более выигрышно.

«Начальник Винницких базаров рядом с этим клоуном выглядит как Властелин Мира. Респект!» — пошутили они.

Некоторые заинтересовались вопросом о том, где канадский премьер-министр закупает носки.

«Владимир, спросите у Джастина его бренд носков. Спасибо!» — написал житель Киева.

Не укрылся от украинцев и тот факт, что премьеры сидели неправильно.

«Они что странами поменялись или стулья перепутали?» — удивляется один из юзеров.

«Забыли, что гость всегда справа. Порошенко тоже почему-то Эрдогану указал место слева от себя», — вспомнили комментаторы.