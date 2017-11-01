Боевики ИГ укрепили оборону Дейр эз-Зора баррикадами и подземными туннелями

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Дейр эз-Зор, 1 ноября. Боевики удерживают около 25 процентов города Дейр эз-Зор.

Сирийские военные источники сообщили, что в данный момент боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) ведут бои с правительственными войсками в районе Аль-Хамидия и контролируют кварталы Хасарат, Шейх-Ясин и Аль-Аради.

Источник подчеркивает, что исламисты успели возвести серьезные укрепления в Дейр эз-Зоре перед наступлением сирийской армии. Продвижение армейцев замедляют множественные баррикады и завалы на улицах, террористы оперативно перебрасывают подкрепления по системе подземных коммуникаций.

Зачистка квартала Аль-Хамидия приведет к окончательному поражению «Халифата» в Дейр эз-Зоре, боевикам придется сдаться или эвакуироваться на восточный берег Евфрата.

1 Организация запрещена на территории РФ.