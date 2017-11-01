Донбасс сегодня: артиллерия бьет по ДНР, массовый расстрел в ВСУ, «инфоповоды» украинских СМИ

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Донбасс, 1 ноября. ВСУ обстреляли территорию ДНР артиллерией калибром 122 мм. Украинские десантники уничтожают друг друга и грабят мирных жителей. Украинские СМИ создают новости на основании непроверенных данных. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 14 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 500 мин и снарядов. Огонь велся в том числе из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно задействовали штатные вооружения боевых машин пехоты, БТР, а также станковые и противотанковые гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины более 30 раз.

Украинские десантники уничтожают друг друга

По подтвержденным оперативным командованием ДНР данным, в подразделении 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ произошел случай, демонстрирующий низкое морально-психологическое состояние украинских десантников, прибывших по ротации в зону так называемой АТО.

Военнослужащий 25 овдбр ВСУ Александр Жуков 1986 года рождения в процессе распития алкогольных напитков в компании своих сослуживцев сообщил о нежелании пребывания в зоне конфликта. После этого Жуков расстрелял сослуживцев-собутыльников из автомата Калашникова. Позже убийца был найден мертвым. Еще двое десантников получили тяжелые огнестрельные ранения.

По сообщению военного руководства ДНР, командование 25 овдбр проводит комплекс мероприятий, направленных на сокрытие этих фактов от вышестоящего начальства. В срочном порядке происходит подмена медицинских документов Жукова, в которых, по результатам медико-психологических проверок, последний якобы признается негодным к военной службе.

«Защитники» Донбасса ограбили и избили таксиста

Военнослужащие 25 овдбр успели также отметиться 31 октября в селе Великополовецкое Киевской области. Трое военнослужащих после ротации в состоянии алкогольного опьянения убыли в самовольную отлучку к родственникам одного из них. Там празднование «освобождения из зоны АТО» продолжилось.

Возвращаясь в часть, военнослужащие совершили разбойное нападение на таксиста. Мужчину 1968 года рождения жестоко избили, похитили у него деньги и автомобиль, который впоследствии бросили у дороги. Пострадавший — Сердцов Иван Алексеевич — находится в коме.

Родственники пострадавшего заявили, что командование бригады, чтобы замять инцидент, предлагало им деньги — 500 тысяч гривен (1 млн 100 тысяч рублей — прим. ФАН).

«Инфоповоды» украинских СМИ

На днях известный киевский блогер Денис Казанский, которого многие украинские СМИ называют жителем Донецка, дал большое интервью украинским СМИ.

Содержание интервью можно охарактеризовать несколькими тезисами: «в ЛДНР все плохо»; «люди ненавидят ЛДНР»; «во всем виновата Россия». Отметим, украинские СМИ рассуждения блогера подают как аксиомы. Примечательно, что в своем интервью Казанский ни слова не упомянул о развязанной Киевом гражданской войне на юго-востоке Украины. Также не сказано ни слова об экономической, финансовой и транспортной блокаде украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР и фактическом отказе Киева от выплаты пенсий и социальных пособий жителям Донбасса.

При этом СМИ в утвердительной форме пишут о «настроениях жителей, проживающих в ДНР и ЛНР», ссылаясь исключительно на слова Казанского. Но, перечитывая интервью блогера, замечаем — практически на каждый вопрос ответ Казанского начинается со слов «мне кажется» или «мне сложно сказать».

Цитируя Казанского, «нам сложно сказать», но, «кажется», все большое интервью якобы «донецкого» блогера и последовавшие за ним публикации в украинских СМИ — похожи на фейк.