Слет «ГеоАртек» собрал в Крыму финалистов всероссийских олимпиад. ФАН-ТВ

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В «Артеке» открылся Международный слет юных геологов. Холдинг «Росгеология» и Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе запустили в знаменитом детском курорте Крыма уникальную тематическую смену. Слет «ГеоАртек» посетили корреспонденты ФАН-ТВ.

Этой осенью в гостеприимную Ялту съехались 150 мальчишек и девчонок со всех регионов России. Специальный отбор на слет «ГеоАртек» прошли самые смышленые ценители природы – из семей геологов и финалистов всероссийских олимпиад. Почти на месяц им предстоит погрузиться в мир уникальной природы черноморского побережья. Специально к началу новой смены в «Артеке» построили Полевой лагерь. Здесь для детей проходят открытые уроки, посвященные науке о Земле.

Сейчас юные геологи изучают тему «Защита окружающей среды». С помощью сорбента – трепелоорганического композита, в состав которого входит торф, трепел и модификаторные добавки, – школьники учатся очищать воду от отработанного дизельного топлива.

– Нужно подождать, пока вода с нефтью уйдет вниз, то есть профильтруется, – юноша по имени Дима показывает корреспонденту ФАН-ТВ, как протекает процесс.

Александра Алексашкина, начальник аналитического центра Бронницкой геолого-геохимической экспедиции Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, объясняет:

– Самое главное, сколько у нас опытов было, – это опыты с загрязнением окружающей среды у нас, получается, ни у одного еще не было так, чтобы не получился этот опыт.

В 2015 году «Артек» стал первопроходцем в создании серии уникальных образовательных модулей – например, встреч детей с учеными и сотрудниками лучших университетов страны. Одним из таких проектов стал «ГеоАртек». Сегодня будущее легендарного детского курорта – за подготовкой новых инженерных кадров для страны.

Вадим Косьянов, и.о. ректора Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, пообщался с корреспондентом ФАН-ТВ:

– Поднимался вопрос о такой интересной науке, которая последнее время уже доминирует, – геоэкология. Это и уборка Арктики, это и Байкал, и все остальное. Все хорошо рассказывают и наши предприятия, и зарубежные, но все базируется на том, что нет кадров, то есть, тех людей, которые этим всем будут заниматься. Если Россия всегда была сильна своими инженерными кадрами, то нам надо сейчас это дальше продвигать.

Анатолий Болюх, заместитель Генерального директора, руководитель блока по взаимодействию с органами власти и вопросам корпоративной безопасности АО «Росгеология», также прибыл на слет «ГеоАртек»:

– Мы хотим где-то на уровне школы зародить интерес геологии к детям. Показать какие-то вещи, может, на элементарном уровне, но которые они уже смогут объяснить в виде тех явлений, которые они наблюдают по жизни. Понять эти явления, понять, что наша земля – это тот большой дом, которому можно посвятить и свои силы, и свои знания, и свое сердце.

К счастью, современные дети и подростки уже сегодня демонстрируют интерес к этой особенной науке:

– Я хочу быть геологом! Каким-нибудь гидрофизиком, – говорит Стас.

– Уже определился, куда хочешь поступить?

– Да. Я думаю, что один из вариантов, куда я хочу поступать, – это будет МГУ.

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За 21 день смены школьники проходят уникальный маршрут по окрестностям лагеря и нескольких городов Крыма, проводят геологические опыты. Юные исследователи замеряют залежи слоев горных пород, собирают коллекции различных образцов ископаемых и записывают свои наблюдения в полевой дневник.

– Мы ходили на побережье Черного моря, около скал, – рассказывает Юля. – Мы записывали, при каких погодных условиях мы работаем. Мы ходили и стучали, выбивали разные камни, и мы нашли кварц.

– Пока вы заполнили только одну страницу. У вас был только один маршрут?

– Пока да.

– А сколько их всего будет?

– Я точно не знаю, но мы еще пойдем на гору Аю-Даг и там, скорее всего, будем записывать еще.

Своими впечатлениями о слете «ГеоАртек» поделился Матвей:

– Тут нам рассказывают про разные минералы. Вот гипс, агат… Видите, как интересно выглядит, как макарошки! Так что интересно посмотреть, потрогать.

Первый в истории «Артека» геологический слет артековцы открыли вместе с Лигой юных журналистов. На самой большой костровой площадке центра – «Артек-Арене» – развернулся спектакль-диспут «Земля наш общий дом». Представление собрало 2800 детей со всего лагеря. Школьники рассказали друг другу о том, с какими геологическими и экологическими проблемами страны по силу справиться каждому из них.

– Очень большая ответственность, – рассуждает Соня. – Мы – будущие геологи, за нас как раз, держится страна, можно так сказать. Наверное, в будущем хочу стать геологом. Очень интересно и познавательно!

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