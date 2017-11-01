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Политика
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Политика
Мэй рассказала о сотрудничестве с США по «российскому вмешательству»
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    Мэй рассказала о сотрудничестве с США по «российскому вмешательству»

    19:36  1 Ноября 2017
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    Мэй заявила об участии Британии в расследовании "вмешательства России" на выборах

    Лондон, 1 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о помощи в расследовании так называемых «попыток России вмешаться в выборы» в США.

    Английского премьер-министра спросили, помогает ли Великобритания в расследовании ФБР по так называемому «российскому вмешательству» в выборы в США.

    «Мы очень серьезно относимся к проблемам российского вмешательства или попыткам вмешаться в избирательный процесс или в демократические процессы… — констатировала Мэй в своем ответе. — Мы работаем тесно с американскими партнерами, и могу вас заверить, что в рамках этого сотрудничества мы сотрудничаем с ними при необходимости».

    Мэй заявила об участии Британии в расследовании "вмешательства России" на выборах

    В США расследуют так называемое «российское вмешательство» на выборах президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения «абсолютно голословными». Президент США Дональд Трамп также опровергает связи с Россией.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #великобритания #расследование #мэй #российское вмешательство
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