Мэй рассказала о сотрудничестве с США по «российскому вмешательству»

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Лондон, 1 ноября. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о помощи в расследовании так называемых «попыток России вмешаться в выборы» в США.

Английского премьер-министра спросили, помогает ли Великобритания в расследовании ФБР по так называемому «российскому вмешательству» в выборы в США.

«Мы очень серьезно относимся к проблемам российского вмешательства или попыткам вмешаться в избирательный процесс или в демократические процессы… — констатировала Мэй в своем ответе. — Мы работаем тесно с американскими партнерами, и могу вас заверить, что в рамках этого сотрудничества мы сотрудничаем с ними при необходимости».

В США расследуют так называемое «российское вмешательство» на выборах президента США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения «абсолютно голословными». Президент США Дональд Трамп также опровергает связи с Россией.