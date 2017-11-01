«Крымгазсети» нашли в поврежденных газопроводах пробоины

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Симферополь, 1 ноября. В двух крымских газопроводах, которые были выведены из строя 31 октября и 1 ноября, обнаружены сквозные механические повреждения. Об этом сообщили в компании «Крымгазсети» .

«При обследовании газопровода было выявлено сквозное повреждение вследствие неустановленного механического воздействия. Специалисты предприятия вырезали поврежденные участки газопровода и передали их в правоохранительные органы», — заявила глава пресс-центра компании «Крымгазсети» Юлия Максименко в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Максименко сообщила, что на месте второй аварии был «обнаружен пробой от неустановленного внешнего воздействия в нижней части газопровода».

Она также добавила, что в настоящее время из-за инцидента без газа остаются 1210 абонентов

Напомним, ранее стало известно о двух авариях газопроводов в Крыму. Не исключается, что газовые коммуникации могли быть взорваны.