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«Крымгазсети» нашли в поврежденных газопроводах пробоины
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    «Крымгазсети» нашли в поврежденных газопроводах пробоины

    16:35  1 Ноября 2017
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    «Крымгазсети» нашли в поврежденных газопроводах пробоины

    Симферополь, 1 ноября. В двух крымских газопроводах, которые были выведены из строя 31 октября и 1 ноября, обнаружены сквозные механические повреждения. Об этом сообщили в компании «Крымгазсети» .

    «При обследовании газопровода было выявлено сквозное повреждение вследствие неустановленного механического воздействия. Специалисты предприятия вырезали поврежденные участки газопровода и передали их в правоохранительные органы», — заявила глава пресс-центра компании «Крымгазсети» Юлия Максименко в эфире телеканала «Россия 24». 

    Кроме того, Максименко сообщила, что на месте второй аварии был «обнаружен пробой от неустановленного внешнего воздействия в нижней части газопровода».

    Она также добавила, что в настоящее время из-за инцидента без газа остаются 1210 абонентов

    Напомним, ранее стало известно о двух авариях газопроводов в Крыму. Не исключается, что газовые коммуникации могли быть взорваны. 

    Автор: Федор Веснин
    #крым #авария #газопровод
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