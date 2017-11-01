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Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре
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    Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

    16:16  1 Ноября 2017  /обновлено: 16:39  01 Ноября 2017
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     Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов Дейр-эз-Зоре

    Москва, 1 ноября. Дальние бомбардировщики ВКС РФ ТУ-22М3 нанесли удар по объектам террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор).

     Самолеты вылетели с территории России, совершив полет над Ираном и Ираком, сообщает министерство обороны РФ.

    Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов Дейр-эз-Зоре

    «Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз- Зор», — говорится в сообщении.

    В Минобороны отметили, что бомбардировщики поразили опорные пункты боевиков, а также склады с оружием и боеприпасами. Как показывают средства объективного контроля, российские самолеты поразили все намеченные цели.

    Напомним, что часть территорий Сирии контролируют запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #террористы #ирак #иран #дэйр-эз-зор #бомбардировщики
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