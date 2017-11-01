Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

В Избранное

Москва, 1 ноября. Дальние бомбардировщики ВКС РФ ТУ-22М3 нанесли удар по объектам террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор).

Самолеты вылетели с территории России, совершив полет над Ираном и Ираком, сообщает министерство обороны РФ.

«Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, совершили перелет над территорией Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз- Зор», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что бомбардировщики поразили опорные пункты боевиков, а также склады с оружием и боеприпасами. Как показывают средства объективного контроля, российские самолеты поразили все намеченные цели.

Напомним, что часть территорий Сирии контролируют запрещенные в России террористические группировки «Исламское государство»1 (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.