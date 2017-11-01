«Крым преобразовывается на глазах»: украинцы и татары готовы заступиться за Россию в ООН

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Симферополь, 1 ноября. Представители украинских и крымско-татарских организаций Крыма готовы отправиться в ООН, чтобы донести до общественности реальную ситуацию на полуострове, а не ту, которую описывают украинские власти.

Глава межрегионального общественного движения крымско-татарского народа «Къырым» Ремзи Ильясов заявил, что делегация из Крыма готова выступить в ООН, чтобы ответить на проект резолюции по правам человека на полуострове, которую внесла украинская сторона. По его словам, Киев деинформировал общественность.

«Мы готовы отправиться, если нам будет гарантирована безопасность, в ООН и донести голос крымских татар до международной общественности, — цитирует его РИА Новости. — В ООН обязаны знать правду о положении и развитии крымско-татарского народа, а не руководствоваться только искаженной информацией, предоставляемой киевским властями».

Замруководителя украинской национально-культурной автономии «Возрождение в единстве» Роман Билык подчеркнул, что в Крыму происходят изменения к лучшему, которых при украинской властях добиться не удавалось годами.