Санитаров в студию! Украинский политолог устроил скандал при обсуждении аварий в Крыму

В Избранное

В студии программы «Время покажет» на Первом канале одной из тем обсуждения стали ЧП в Крыму, где за последние сутки оказались повреждены два газопровода и ЛЭП. У следствия есть серьезные подозрения, что это диверсия, следы которой могут вести в том числе в Киев. Обсуждение этой темы спровоцировало чуть ли не истерику у украинского политолога Вячеслава Ковтуна.

Ранее сообщилалось, что в Крыму за сутки произошли две аварии — на высоковольтных линиях, питающих Южный берега, и на газопроводе под Алуштой, в результате чего газоснабжения лишились более полутора тысяч человек. К расследованию аварии на газопроводе подключился Национальный антитеррористический комитет (НАК), который рассматривает версию подрыва, как одну из приоритетных, писала «Газета.ру» .

«Мы не готовы уже сейчас назвать виновной именно украинскою сторону, и очень надеюсь, что это предложение не подтвердится», — отметил в начале обсуждения ведущий программы Артем Шейнин.

Тем не менее, многие участники дискуссии склонялись к мнению, что такой вариант исключать нельзя.

По словам политолога Дмитрия Абзалова, на Украине многим не по душе энергетическая независимость Крыма, обретенная после воссоединения полуострова с Россией.

«Вспомним Дмитрия Яроша, который вообще предлагал взрывать газопроводы в Крыму, и другие подобные заявления от лиц, которых, кстати никто на Украине террористами не считает, — отметил политолог. — Были аналогичные заявления и по поводу Крымского моста, что мол необходимы «какие-то действия», и по поводу других объектов… Это, фактически, призывы, которые на Украине звучат, в том числе, из уст достаточно высокопоставленных лиц на вполне серьезном уровне, поэтому, конечно, надо дождаться результатов расследования, но…».

Закончить фразу Абзалову не удалось. Присутствующий в студии украинский публицист Вячеслав Ковтун, не дожидаясь микрофона и пытаясь всех перекричать, заявил, что во взрывах в Крыму, скорее всего, виноваты боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1), которые якобы мстят России за войну в Сирии.

«Вы что, серьезно считаете, что это ИГИЛ?» — спросил у Ковтуна ведущий.

После этого начался скандал и общий крик, украинский публицист выкрикивал обвинения в адрес России в том, что она якобы не может жить, не делая из Украины врага. Спор быстро стал общим, несмотря на увещевания ведущих не кричать всем сразу. До рукоприкладства дело, впрочем, не дошло, хотя накал страстей был высок.

Наконец, Вячеславу Ковтуну дали слово, и он стал уверять, что к взрывам газопровода в Крыму якобы могут быть причастны бывшие боевики ИГИЛ, в том числе возвращающиеся в Россию из Сирии.

«Они вернутся на родину и взорвут вам все!» —кричал Ковтун, обращаясь к российской аудитории и при этом почему-то ухмыляясь.

«И смотрит так, ну что, здорово я зажег? Молодец? — прокомментировал Шейнин ужимки Ковтуна. — Молодец, Слава, мощно зажег!».

«Антикрымкских и антироссийских действий Украина совершила гораздо больше, чем мы сегодня упоминали, — отметил политолог Иван Мезюхо. — Напомню, в Крыму были осуждены украинские шпионы, были предотвращены…».

Закончить ему не дал все тот же Ковтун.

«Да никого не посадили, ничего не предотвращали! — кричал украинский публицист. — Это пустой треп!».

«Я говорю, а вы пока замолчите», — пытался урезонить скандалиста Мезюхо.

«Да вы трепло!» — не унимался Ковтун.

«Нет, это вы балабол!» — не выдержал его оппонент.

«Вот если будет очередная блокада Крыма, то мы и Ковтуна подключим, чтобы он нам своими «выбросами» электросети запитал», — предложил ноу-хау Артем Шейнин.

Тем временем на большом экране появилась запись из Twitter: «Санитаров в студию для Ковтуна».

1 Организация запрещена на территории РФ.