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Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ еще три городских квартала
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    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ еще три городских квартала

    16:19  1 Ноября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ еще три городских квартала

    Дейр эз-Зор, 1 ноября. Правительственные войска вынудили боевиков «Исламского государства»1покинуть три района Дейр эз-Зора.

    Командиры правительственных войск Сирии сообщают, что массированное наступление на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вынудило боевиков покинуть районы Бадер, Аль-Расаф и Аль-Каннамат. Игиловцы отступили из окрестностей старого аэропорта Дейр эз-Зора.

    На данный момент Сирийская арабская армия контролирует около 75 процентов населенного пункта, заявляет источник. Отмечается, что после окончательной зачистки квартала Аль-Хамидия террористы будут вынуждены капитулировать или эвакуироваться из города через реку Евфрат.

    Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ еще три городских квартала

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #дейр эз-зор
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