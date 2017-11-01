Дейр эз-Зор: САА зачистила от ИГ еще три городских квартала

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Дейр эз-Зор, 1 ноября. Правительственные войска вынудили боевиков «Исламского государства»1покинуть три района Дейр эз-Зора.

Командиры правительственных войск Сирии сообщают, что массированное наступление на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) вынудило боевиков покинуть районы Бадер, Аль-Расаф и Аль-Каннамат. Игиловцы отступили из окрестностей старого аэропорта Дейр эз-Зора.

На данный момент Сирийская арабская армия контролирует около 75 процентов населенного пункта, заявляет источник. Отмечается, что после окончательной зачистки квартала Аль-Хамидия террористы будут вынуждены капитулировать или эвакуироваться из города через реку Евфрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.